นายกจีนลุยทิเบต กำกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูเขาน้ำแข็งถล่ม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนมอบหมายให้นายหลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางลงพื้นที่อำเภอจี๋หลง เมืองรื่อเคอจึ เขตปกครองตนเองทิเบต เพื่อติดตามและนำการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณด่านจี๋หลง
นายหลี่เฉียง ได้ย้ำถึงความห่วงใยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยกำชับให้ทุกฝ่ายยึดถือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด พร้อมทั้งเร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร และไฟฟ้า เพื่อเปิดเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจีนยังได้เดินทางเยี่ยมเยียนประชาชน ณ จุดพักพิงชั่วคราว พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือและถ่ายทอดความห่วงใยจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิง อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในการประชุมศูนย์บัญชาการกู้ภัย ให้มีการติดตามสภาวะอากาศและธรณีวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อน ตลอดจนประสานงานกับต่างประเทศในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในตอนท้าย นายหลี่เฉียงได้ระบุว่า ขณะนี้ประเทศจีนยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและพายุไต้ฝุ่น ทุกภาคส่วนต้องไม่ประมาทและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยง เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุด
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว