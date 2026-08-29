ระทึก! ทีมกู้ภัยพรมแดนจีน-เนปาล หยุดงานชั่วคราว หวั่นเสี่ยง “ทะเลสาบขยะ” ขนาด 1,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิก แตก!

ทีมกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีน หยุดปฏิบัติการชั่วคราวในวันศุกร์(28 ส.ค.) เนื่องจากกลัวความเสี่ยงน้ำท่วมหรือโคลนถล่มซ้ำจาก “ทะเลสาบกั้นน้ำ” หรือ “ทะเลสาบขยะ” ขนาดเทียบเท่าพื้นที่รวมของ 1,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิก
“ทะเลสาบกั้นน้ำ” หรือทะเลสาบกั้นขวาง (barrier lake) ดังกล่าวผุดขึ้นหลังเหตุการณ์โคลนถล่ม-น้ำท่วมฉับพลันถล่มด่านชายแดนเนปาลและจีน เมื่อวันพุธ (26 ส.ค.)
กระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งจีนแถลง (27 ส.ค.) ว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเสี่ยงจาก “ทะเลสาบกั้นน้ำแตก” อย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการรับมือกับน้ำท่วมฉุกเฉินระดับสี่ โดยทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว 2 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเมื่อนับถึงช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) และคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบเพิ่มเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วง 3 วันข้างหน้า เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
“ทะเลสาบกั้นน้ำ” ที่ผุดขึ้นหลังจากโคลนถล่มดังกล่าว เป็นแอ่งน้ำใหญ่ที่รองรับขยะจากโคลนถล่มไหลมารวมกันกลายเป็น “ทะเลสาบขยะ” ซึ่งเสมือน “ระเบิดเวลาธรรมชาติ”
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างผู้เห็นเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ตอนที่หน่วยกู้ภัยหยุดทำงานว่า ปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในเขตอุทกภัย Rasuwa ของเนปาล หยุดกะทันหัน และคนในท้องถิ่นรีบวิ่งขึ้นเนินเขา หลังจากที่มีรายงานแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเริ่มไหลออกมา
ด้านสถานีโทรทัศน์กลางแห่งจีน (ซีซีทีวี) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า มวลน้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นใหม่เริ่มล้นไหลออกมา สร้างความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ และทีมกู้ภัยต้องหยุดงานชั่วคราวเมื่อได้รับแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเริ่มไหล
อย่างไรก็ตาม ทีมกู้ภัยได้กลับมาทำงานต่อในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อความเสี่ยงลดลงในระดับที่ “จัดการได้”
จีนได้ส่งทีมเจ้าไปที่ไปเฝ้าติดตามทะเลสาบกั้นน้ำที่อยู่ทางต้นน้ำห่างจากด่านจี๋หลงในทิเบตออกไป 10 กิโลเมตร
ทีมติดตามบอกกับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีว่า ทะเลสาบทอดตัวยาว 150 เมตร สูง 40 หรือ 50 เมตร
“หินและดินในบริเวณคลายตัว... ระหว่างปฏิบัติการประเมินสถานการณ์เกิดการถล่มซ้ำหลายครั้งเหนือทะเลสาบกั้นน้ำ” เฉิน ฮั่นเสี่ยว สมาชิกของทีม China Anneng Engineering Rescue Lhasa Base ที่ถูกส่งไปติดตามสถานการณ์ทะเลสาบกั้นน้ำบอกกับ ซีซีทีวี
เฉิน กล่าวว่า ทีมเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณนั้น จะ “ถอนตัวทันที” หากพบสัญญาณเคลื่อนไหวที่สำคัญ
โดยความวิตกหลักๆต่อการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบกั้นน้ำ อยู่ที่ฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆจะเพิ่มปริมาณน้ำทะเลสาบกั้นน้ำแตก.
ที่มาข่าว ซินหัว, สถานีโทรทัศน์กลางแห่งจีน (ซีซีทีวี), ซีเอ็นเอ็น