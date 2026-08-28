จีนปลด “สองนายพลแถวหน้า” ออกจากคณะกรรมาธิกลางการทหารแห่งรัฐ

สำนักข่าวข่าวซินหัวรายงาน (28 ส.ค.)โดยอ้างคณะกรรมาธิการประจำสมัชชาประชาชนแห่งชาติจีน เรื่องปลด จาง โย่วสยา และ หลิว เจินลี่ ออกจากตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกลางการทหารแห่งรัฐ (ซีเอ็มซี/CMC)
ในเดือนม.ค. 2569 จีนประกาศการสอบสวนสองอดีตนายพลในฐานะผู้ต้องสงสัยละเมิดวินัยพรรคฯอย่างร้ายแรง คือ จาง โย่วสยา รองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และสมาชิกในกรมการเมืองจีน (โปลิบูโร) ซึ่งเป็นองค์การการเมืองที่ทรงอำนาจใหญ่สุดของจีน และหลิว เจิ้นลี่ คณะกรรมาธิการทหารกลาง และหัวหน้าเสนาธิการทหารร่วมของกรมเสนาธิการร่วมฯ
จีนมีโครงสร้างคณะกรรมธิการทหารกลาง (ซีเอ็นซี) คู่ขนาน คือ ซีเอ็มซีของพรรคคอมมิวนิวนิสต์จีน และ ซีเอ็มซีของรัฐ
สำหรับแถลงการณ์วันนี้(28 ส.ค.) เป็นการปลดออกจากตำแหน่งในซีเอ็มซีของรัฐ
ทั้งนี้ยังไม่เคยมีประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องปลด จาง โย่วสยา และ หลิว เจิ้นลี่ ออกจาก ซีเอ็มซีของพรรคฯ