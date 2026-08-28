สะพรึง! ภาพถ่ายดาวเทียมเผย โคลนถล่ม “ล้างเมืองราบเป็นหน้ากลอง” (มีคลิป)

กลุ่มสื่อเผยเฮลิคอปเตอร์ของทีมกู้ภัยจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (พีแอลเอ) ถ่ายภาพด่านจี๋หลง (Gyirong Port) ของเขตปกครองตัวเองซีจ้าง (ทิเบต) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. หลังจากโคลนถล่มครั้งมหากาฬ...สภาพเมืองด่านชายแดนจี๋หลงกลายเป็นผืนดินแล้งว่างเปล่าในชั่วข้ามคืน จากก่อนหน้าที่มีตึกอาคารหลายชั้น รวมทั้งอาคารของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีตราสัญลักษณ์แห่งชาติจีน ถนนสายต่างๆ แม่น้ำที่ไหลคู่ขนานหุบเขา ที่ราบเขียวขจีรอบบริเวณ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ทางการจีนเผยสาเหตุภัยพิบัติโคลนถล่มครั้งนี้เกิดจากธารน้ำแข็งบนยอดเขาสูงในเนปาลถล่มทลาย ทำให้เกิดกระแสมวลน้ำแข็ง หิน โคลน ขยะ ไหลบ่าด้วยความเร็วสูงถึงวินาทีละ 50 เมตร ลงมาถล่มบริเวณชายแดนจีนและเนปาล
ถ้าเปรียบเมืองด่านจี๋หลง เป็นโลกใบหนึ่ง มันคือ ภัยพิบัติแห่งวันสิ้นโลก จริงๆ!
คลิป 1: ภาพไฟล์วิดีโอแสดงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพจีนกำลังสำรวจพื้นที่ประสบภัยและประเมินเส้นทางต่างๆที่จะส่งทีมกู้ภัยฉุกเฉินเข้าไปทำงานและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
คลิป 2: ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงภาพโคลนถล่ม จู่โจมด่านจี๋หลง จนราบเป็นหน้ากลอง