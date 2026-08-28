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จิตใจทำด้วยอะไร! หญิงจีนเมินป้ายเตือน อุ้มลูกขึ้นขี่เต่ายักษ์ แถมถีบ-ชวนลูกทำตาม (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : สื่อจีน)
สร้างความเดือดดาลไปทั่วโซเชียล! หลังมีการเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่ง ซึ่งกำลังอุ้มเด็กหญิงตัวน้อย ก่อนขึ้นไปยืนและนั่งบนกระดองเต่ายักษ์ ขณะที่เต่าพยายามดิ้นและคลานหนีอย่างน่าสงสาร จนชาวเน็ตแห่ประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนัก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ณ Changlu Tourism and Leisure Park หรือสวนสนุกฉางลู่ ที่เมืองโฝซาน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) แม้จะมีป้ายห้ามขึ้นไปเหยียบ หรือนั่งบนตัวเต่า แต่หญิงรายนี้กลับไม่สนใจ เธอหัวเราะอย่างเริงร่า ขณะที่เต่าพยายามขยับตัวหนีออกไปจากใต้เท้า ซ้ำยังชวนเด็กชาย ซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกชายให้เข้ามาร่วมด้วย

(ภาพจาก : สื่อจีน)
เจ้าของคลิป ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า หญิงคนนี้ดูจะสนุกสนานบนความทุกข์ของเต่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้พบเห็นครอบครัวนี้ ถีบและทำร้ายเต่าก่อนขึ้นไปยืนบนกระดอง

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ยิ่งไปกว่านั้น มีรายงานว่าเด็กคนอื่นๆ ในบริเวณดังกล่าวได้เลียนแบบพฤติกรรมของพวกเขา โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ห้ามปราม หรือควบคุมสถานการณ์แต่อย่างใด

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตต่างมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ พร้อมตำหนิหญิงรายดังกล่าวที่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ รวมทั้งตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น "แย่มาก" “ป้ายเตือนที่ติดไว้มีไว้แค่ตกแต่งเหรอ?" "เป็นแบบนี้จะอบรมสั่งสอนลูกได้อย่างไร?" "สมองน่าจะมีปัญหา" "ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ทำอะไรเลย?" "พ่อแม่เอาแต่สนุก ไร้การตระหนักรู้" "พ่อแม่ทำร้ายสัตว์แถมยังให้ลูกไปร่วมวงอีก" "ไร้อารยะ" "ทารุณกรรมสัตว์" "มีพ่อแม่แบบนี้เด็กอาจเห็นสัตว์เป็นแค่ของเล่น" และ "​ถึงอย่างไรเต่ามันก็มีชีวิต มีจิตใจเหมือนกันนะ"


ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ส.ค. Changlu Tourism and Leisure Park ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุได้มีการนำเต่าไปตรวจสุขภาพ และพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีบาดแผล หรือความผิดปกติใดๆ อย่างไรก็ตาม จะมีการเพิ่มการตรวจตราให้เข้มงวดขึ้น เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงป้ายเตือนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ส่วนหญิงคนดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย



ทั้งนี้ เต่าที่ปรากฏในคลิปเป็น “เต่าซูลคาตา” โดยธรรมชาติ กระดองเต่าถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างร่างกายที่เชื่อมโยงกับกระดูกสันหลังและซี่โครง การลงน้ำหนักบนกระดองเต่า ไม่เพียงเสี่ยงทำให้กระดองแตก หรือกระดูกสันหลังเสียหาย แต่อาจทำให้เกิดการกดทับอวัยวะภายในด้วยเช่นกัน

ที่มา : 女游客抱孩童踩龟背　全程无职员制止
佛山长鹿旅游休博园通报“陆龟遭游客踩踏”：全面落实整改工作
Fury after cruel mum squats on endangered tortoise & laughs as poor animal struggles to walk under her weight