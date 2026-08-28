จิตใจทำด้วยอะไร! หญิงจีนเมินป้ายเตือน อุ้มลูกขึ้นขี่เต่ายักษ์ แถมถีบ-ชวนลูกทำตาม (มีคลิป)

สร้างความเดือดดาลไปทั่วโซเชียล! หลังมีการเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่ง ซึ่งกำลังอุ้มเด็กหญิงตัวน้อย ก่อนขึ้นไปยืนและนั่งบนกระดองเต่ายักษ์ ขณะที่เต่าพยายามดิ้นและคลานหนีอย่างน่าสงสาร จนชาวเน็ตแห่ประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ณ Changlu Tourism and Leisure Park หรือสวนสนุกฉางลู่ ที่เมืองโฝซาน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) แม้จะมีป้ายห้ามขึ้นไปเหยียบ หรือนั่งบนตัวเต่า แต่หญิงรายนี้กลับไม่สนใจ เธอหัวเราะอย่างเริงร่า ขณะที่เต่าพยายามขยับตัวหนีออกไปจากใต้เท้า ซ้ำยังชวนเด็กชาย ซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกชายให้เข้ามาร่วมด้วย
เจ้าของคลิป ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า หญิงคนนี้ดูจะสนุกสนานบนความทุกข์ของเต่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้พบเห็นครอบครัวนี้ ถีบและทำร้ายเต่าก่อนขึ้นไปยืนบนกระดอง
ยิ่งไปกว่านั้น มีรายงานว่าเด็กคนอื่นๆ ในบริเวณดังกล่าวได้เลียนแบบพฤติกรรมของพวกเขา โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ห้ามปราม หรือควบคุมสถานการณ์แต่อย่างใด
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตต่างมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ พร้อมตำหนิหญิงรายดังกล่าวที่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ รวมทั้งตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น "แย่มาก" “ป้ายเตือนที่ติดไว้มีไว้แค่ตกแต่งเหรอ?" "เป็นแบบนี้จะอบรมสั่งสอนลูกได้อย่างไร?" "สมองน่าจะมีปัญหา" "ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ทำอะไรเลย?" "พ่อแม่เอาแต่สนุก ไร้การตระหนักรู้" "พ่อแม่ทำร้ายสัตว์แถมยังให้ลูกไปร่วมวงอีก" "ไร้อารยะ" "ทารุณกรรมสัตว์" "มีพ่อแม่แบบนี้เด็กอาจเห็นสัตว์เป็นแค่ของเล่น" และ "ถึงอย่างไรเต่ามันก็มีชีวิต มีจิตใจเหมือนกันนะ"
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ส.ค. Changlu Tourism and Leisure Park ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุได้มีการนำเต่าไปตรวจสุขภาพ และพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีบาดแผล หรือความผิดปกติใดๆ อย่างไรก็ตาม จะมีการเพิ่มการตรวจตราให้เข้มงวดขึ้น เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงป้ายเตือนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ส่วนหญิงคนดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย
ทั้งนี้ เต่าที่ปรากฏในคลิปเป็น “เต่าซูลคาตา” โดยธรรมชาติ กระดองเต่าถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างร่างกายที่เชื่อมโยงกับกระดูกสันหลังและซี่โครง การลงน้ำหนักบนกระดองเต่า ไม่เพียงเสี่ยงทำให้กระดองแตก หรือกระดูกสันหลังเสียหาย แต่อาจทำให้เกิดการกดทับอวัยวะภายในด้วยเช่นกัน
ที่มา : 女游客抱孩童踩龟背 全程无职员制止
佛山长鹿旅游休博园通报“陆龟遭游客踩踏”：全面落实整改工作
Fury after cruel mum squats on endangered tortoise & laughs as poor animal struggles to walk under her weight