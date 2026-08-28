จีนจับตา &'ทะลสาบกั้นน้ำ&' ผุดทิเบตหลังโคลนถล่ม เสี่ยงแตกท่วมซ้ำเติมภัยพิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนดำเนินมาตรการรับมือเหตุน้ำท่วมฉุกเฉิน ระดับ 4 ในเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ทิเบต) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เนื่องจากทะเลสาบกั้นน้ำ (Barrier lake) ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุโคลนถล่มด่านชายแดนจี๋หลงนั้นเสี่ยงสูงที่จะแตกและทำให้เกิดน้ำหลากท่วมในพื้นที่ปลายน้ำจนสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
รายงานระบุว่าเหตุโคลนถล่มเมื่อวันพุธ (26 ส.ค.) ทำให้เกิดทะเลสาบกั้นน้ำใกล้จุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย ซึ่งทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว 2 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว เมื่อนับถึงช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) และคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบเพิ่มเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วง 3 วันข้างหน้า เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงฯ สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าติดตามทะเลสาบกั้นน้ำแห่งดังกล่าวและปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด ยกระดับการพยากรณ์อากาศและการประเมินความเสี่ยง และระบุพื้นที่ปลายน้ำที่เสี่ยงได้รับผลกระทบอย่างแม่นยำ รวมถึงแจ้งเตือนความเสี่ยงและอพยพประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ กระทรวงฯ จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังอำเภอจี๋หลงเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุฉุกเฉินแล้ว และทีมเฝ้าระวังฉุกเฉินทางอุทกวิทยาที่ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้กำลังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด
ที่มา สำนักข่าวซินหัว