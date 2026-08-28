คลิกคลิป : หุ่นยนต์จากมณฑลกวางตุ้งรุกตลาดโลกยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง

มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานสำคัญด้านการค้าต่างประเทศและการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ ได้รับคำสั่งซื้อหุ่นยนต์จำนวนมากจากตลาดต่างประเทศ
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์ที่พัฒนาและผลิตในจีนขยายตลาดสู่ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หุ่นยนต์ที่ผลิตในจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนใหม่ของการส่งออกสินค้าระดับไฮเอนด์ของประเทศ
Gong Ziyu หัวหน้ากลุ่มธุรกิจหุ่นยนต์ CVTE ระบุว่า ขณะนี้ยอดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเฉพาะหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
Huang Jian ผู้บริหารบริษัท กวางตุ้ง หลิงตู้ อินเทล-เทค ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ระบุว่า ความต้องการใช้หุ่นยนต์ยังมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง เนื่องจากสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและอยู่ภายใต้แรงกดดันสูงได้
การเติบโตของคำสั่งซื้อนี้แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของกวางตุ้งกำลังขยับจากการทดสอบตลาดในต่างประเทศ ไปสู่การผลิตและส่งออกในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ และกำลังกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการส่งออกของจีน
คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)