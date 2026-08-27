คลิกคลิป : มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลก 2026 เริ่มขึ้นแล้วที่กรุงปักกิ่ง

การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลก ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กว่า 1,000 ตัวร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิด
การแข่งขันจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 666 ทีม และหุ่นยนต์จำนวน 2,056 ตัว จาก 16 ประเทศ ลงแข่งขันใน 51 รายการ
พิธีเปิดจัดขึ้นที่ National Speed Skating Oval โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดงดนตรี ขบวนพาเหรดของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน การแปรขบวนของหุ่นยนต์ และพิธีจุดไฟสัญลักษณ์ของการแข่งขัน
งานเริ่มต้นด้วยการแสดงดนตรีชุด “Melody of the Future” โดยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 36 ตัว ร่วมบรรเลงเครื่องดนตรีหลายชนิดไปพร้อมกับนักดนตรีมนุษย์
หุ่นยนต์ยังแสดงความสามารถด้านกีฬา ทั้งฟุตบอล เทเบิลเทนนิส และเทนนิส โดยมีการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ผสมที่หุ่นยนต์จับคู่กับมนุษย์
อีกหนึ่งช่วงสำคัญของพิธีเปิด คือ การเดินขบวนของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียง พร้อมปรับท่าทางแบบเรียลไทม์เพื่อให้สอดคล้องกับหุ่นยนต์ตัวอื่นในขบวน บางตัวยังสามารถแสดงท่าที่มีความยากสูง เช่น ท่า “Thomas Flair” ซึ่งเป็นหนึ่งในท่ายากของกีฬายิมนาสติก
ในพิธีเปิด หุ่นยนต์ตัวหนึ่งง้างคันธนูและยิงเพื่อจุดสัญลักษณ์ “ชิปแห่งปัญญา” ซึ่งทำหน้าที่เสมือนคบเพลิงของการแข่งขัน เป็นสัญลักษณ์ในการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ผู้จัดงานระบุว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลก ครั้งที่ 2 มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี Embodied Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้ระบบ AI สามารถรับรู้ เรียนรู้ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมจริงผ่านร่างกายของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)