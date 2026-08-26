จากน้ำใจ 5,000 ดอลลาร์ สู่ต้นไม้ 5 หมื่นต้น! ครูอเมริกันบินลัดฟ้าหาหญิงจีน ผู้รักษาสัญญาเกือบ 30 ปี พลิกทะเลทรายเป็นป่าเขียวชอุ่ม (มีคลิป)

สัญญาเป็นสัญญา! สื่อจีนรายงานเรื่องราวการกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 26 ปี ระหว่าง "อินอวี้เจิน" หญิงผู้สร้างปาฏิหาริย์พลิกฟื้นผืนทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว และ "โรนัลด์ ซาโคลสกี (Ronald Sakolsky)" ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน ผู้มีเมตตาระดมทุนกว่า 5,000 ดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการของเธอ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวมิตรภาพข้ามซีกโลกนี้เกิดขึ้นในปี 1999 เมื่อซาโคลสกี ซึ่งขณะนั้นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ประทับใจในหัวใจอันเด็ดเดี่ยวและความทุ่มเทในการปลูกต้นไม้ต่อสู้กับภัยแล้งในทะเลทรายเหมาอูซู่ (Mu Us Desert) เมืองออร์ดอส เขตปกครองตนเองมองโกเลียในของอวี้เจิน หลังได้ชมเรื่องราวของเธอผ่านรายการโทรทัศน์
เขาใช้เวลา 2 เดือน ติดต่อองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐฯ จนสามารถระดมทุนส่งไปช่วยเหลือจำนวน 5,000 ดอลลาร์ ซึ่งสำหรับอวี้เจินในตอนนั้น เงินจำนวนนี้ถือว่ามีมูลค่ามหาศาล เทียบเท่ากับรายได้รวมกันทั้งหมดตลอด 3 ปีของครอบครัวเธอ
เงินก้อนนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เธอนำไปซื้อต้นกล้า เพื่อสานต่ออุดมการณ์ต่อสู้กับความแห้งแล้ง ไม่เพียงเท่านั้น ในปีถัดมา ซาโคลสกียังได้เดินทางไปหาอวี้เจินและลงมือช่วยเธอปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง ก่อนที่หลังจากนั้นทั้งคู่จะขาดการติดต่อกันไป โดยซาโคลสกีเดินทางกลับสหรัฐฯ ขณะที่อวี้เจินยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างผืนป่าต่อไป
26 ปีผ่านไป เงินน้ำใจในวันนั้นได้งอกเงยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่า 50,000 ต้น และในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยความช่วยเหลือจากสื่อ อวี้เจินจึงสามารถติดต่อกับซาโคลสกีได้อีกครั้ง ซึ่งเขาก็ตอบรับที่จะบินลัดฟ้ากลับมาพบเธออย่างไม่ลังเล
และในที่สุด เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติออร์ดอส อีจินฮั่วลั่ว (Ordos Ejin Horo International Airport) ทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้ง โดยทั้งคู่ได้โผเข้าสวมกอดกันและหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจ
“เธอรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ 27 ปีก่อนได้จริง ๆ ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบเธออีก มันคือปาฏิหาริย์ เธอเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมาก และสร้างประโยชน์มากมายให้กับประเทศจีน” ซาโคลสกีกล่าว
นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าอีกครั้ง เหมือนอย่างที่เคยทำในวันวาน ท่ามกลางทัศนียภาพรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากทะเลทรายอันแห้งแล้ง สู่ผืนป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยเหล่ามนุษย์ผู้ไม่ยอมแพ้
“ผมเคยบอกเธอว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เธอกลับใช้การกระทำพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้” ซาโคลสกีกล่าว พร้อมเสริมว่า “เธอสอนให้ผมรู้ว่า ขอเพียงมีความเชื่อมั่น เราก็จะไม่มีวันยอมแพ้”
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อวี้เจินสามารถฟื้นฟูผืนป่าและหยุดยั้งการขยายตัวของทะเลทรายได้มากถึง 4,666.67 เฮกตาร์ (ประมาณ 29,166 ไร่) จนได้รับการยกย่องให้เป็น "ฮีโร่ผู้ฟื้นฟูพื้นที่ทะเลทรายแห่งชาติ (National Hero of Desertification Control)" รวมถึงได้รับรางวัลทรงเกียรติอีกมากมาย เช่น บุคคลต้นแบบแห่งชาติ (National Model Worker) และรางวัลสิ่งแวดล้อมจีน (China Environment Award) ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2005 ผ่านโครงการ 1,000 PeaceWomen (PeaceWomen Across the Globe) อีกด้วย
ที่มา : 特写：“赛考斯”和殷玉珍的热泪流到了一起
American teacher revisits land where forest grown from $5,000 donation in 1999
In 1999, an American teacher gave $5,000 to a Chinese woman fighting a desert. 27 years later, they reunited in tears after her trees grew into a 50,000-tree forest