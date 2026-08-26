หายนะ! ทิเบตดินถล่ม เสียชีวิต-สูญหายจำนวนมาก "สี จิ้นผิง" สั่งลุยค้นหาเต็มที่

เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนระหว่างจีนและเนปาล ในอำเภอกีร่ง (Gyirong) เขตซีกาเจ เขตปกครองตนเองทิเบต เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยจุดเริ่มต้นของดินถล่มมาจากฝั่งประเทศเนปาล ก่อนจะทะลักเข้าถล่มพื้นที่บริเวณท่าเรือและด่านพรมแดนกีร่ง (Gyirong Port) ทำให้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า และระบบการสื่อสารในฝั่งจีนถูกตัดขาดทั้งหมด
ด้านนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ออกบัญชาการให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ยกระดับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนในพื้นที่
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งลงพื้นที่เข้าดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตและฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ด่านพรมแดนกีร่งแห่งนี้เคยประสบเหตุดินถล่มครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา
ที่มา: Reuters