นาทีระทึก! พาวเวอร์แบงก์ในกระเป๋ากางเกงระเบิดไฟลุกพรึ่บ ผู้โดยสารตกใจโยนใส่โชเฟอร์แท็กซี่ (มีคลิป)

เกิดเหตุระทึกขวัญบนรถแท็กซี่คันหนึ่ง ขณะเดินทางในเขตฟู่เถียน เมืองเซินเจิ้น เมื่อพาวเวอร์แบงก์ หรือแบตเตอรี่สำรอง ในกระเป๋ากางเกงของผู้โดยสารชายเกิดระเบิดจนไฟลุกไหม้กะทันหัน ด้วยความตกใจเจ้าตัวจึงรีบโยนทิ้งไป ทว่าแจ็กพอตดันไปตกใส่โชเฟอร์แท็กซี่ที่กำลังประคองพวงมาลัยอยู่
ตามรายงาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยภาพจากกล้องหน้ารถ เผยให้เห็นผู้โดยสารชายที่นั่งอยู่เบาะหน้า ซึ่งตอนแรกไม่มีความผิดปกติใดๆ ก่อนที่จู่ๆ จะเริ่มมีควันออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา และเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นพาวเวอร์แบงก์ก็เกิดการระเบิดพร้อมเปลวไฟลุกท่วมอย่างรุนแรง
ผู้โดยสารร้องออกมาด้วยความตกใจ รีบควักพาวเวอร์แบงก์เจ้าปัญหาโยนทิ้งไปทางโชเฟอร์ แม้จะเผชิญสถานการณ์เสี่ยงขั้นวิกฤต แต่โชเฟอร์ก็ยังคงมีสติอย่างยอดเยี่ยม
เขารีบจอดรถเข้าข้างทางอย่างปลอดภัย แล้ววิ่งไปเปิดท้ายรถเพื่อนำถังดับเพลิงมาฉีดสกัดเพลิงได้ทันท่วงที ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเพียงเบาะรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น
หลังเกิดเหตุ หน่วยดับเพลิงเซินเจิ้นได้ออกเตือนประชาชนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า หากพาวเวอร์แบงก์เกิดลัดวงจร หรือลุกไหม้ขณะอยู่ในยานพาหนะ ผู้โดยสารต้องตั้งสติ ห้ามโยนวัตถุติดไฟไปทางคนขับ เพราะนอกจากจะเสี่ยงทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังอาจบดบังทัศนวิสัย จนนำไปสู่อุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง พร้อมเน้นย้ำว่า ห้ามใช้น้ำราดดับไฟโดยเด็ดขาด แต่ให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งแทน
นอกจากนี้ ควรเลือกใช้พาวเวอร์แบงก์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (CCC หรือ 3C) เท่านั้น โดนหากพบว่า อุปกรณ์มีอาการบวม ร้อนผิดปกติ หรือชำรุด ควรหยุดใช้งานทันที
ที่มา : 裤内充电宝突冒烟爆燃 男乘客慌乱中丢给开车司机