ไต้ฝุ่น "นาร์รา" ถล่มจีน เร่งอพยพประชาชนกว่า 5 หมื่นราย

พายุไต้ฝุ่น "นาร์รา" (Narra) ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี (CCTV) ของรัฐบาลจีน รายงานว่า ระดับน้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทางการจีนต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงราว 54,000 คน โดยในจำนวนนี้มีประชาชน 8,087 คนที่ต้องย้ายเข้าพักในศูนย์พักพิงฉุกเฉิน
ขณะที่คลิปวิดีโอจากซีซีทีวีเผยให้เห็นภาพน้ำท่วมสีโคลนไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เมืองชงจั่ว ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ส่งผลให้ถนนหนทางและอาคารบ้านเรือนชั้นเดียวจมอยู่ใต้ผิวน้ำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนต้องสวมรองเท้ายางเดินลุยน้ำระดับเข่า และใช้เรือยางเข้าช่วยเหลือและขนย้ายผู้คนที่ติดค้างตามบ้านเรือนออกมายังพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้ มีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำ 15 สายพุ่งสูงเกินระดับเตือนภัยแล้ว
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดการณ์ว่า พายุยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) และมณฑลฟูเจี้ยน ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้
ทางด้านภาคเหนือของเวียดนาม ฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และประชาชนมากกว่า 4,300 ครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่ โดยจังหวัดล่างเซิน (Lang Son) และจังหวัดเซาบัง (Cao Bang) มีปริมาณฝนตกสะสมสูงถึง 236 ถึง 300 มิลลิเมตร ภายในเวลา 24 ชั่วโมงจนถึงเช้าวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569
ขณะเดียวกัน น้ำท่วมยังขยายวงกว้างไปยังจังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง มรดกโลกชื่อดัง ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การประมง และการคมนาคมขนส่งอย่างหนัก เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า พายุส่งผลให้ไฟฟ้าดับกระทบประชาชนเกือบ 55,000 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวได้รับความเสียหายมากกว่า 62,500 ไร่
ที่มา: CNA