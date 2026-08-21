ลูกชายเทการเรียน ประชดจะไปเป็นไรเดอร์! เจอพ่อคนจริง พาลุยงาน 20 วัน ผลลัพธ์พีกเกินคาด

เมื่อดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน แล้วโดนประชดประชันกลับว่า "อย่างมากก็แค่ไปเป็นไรเดอร์" งานนี้ "หาวเจี๋ย" คุณพ่อวัย 40 ปี จากเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง เลยจัดบทเรียนชีวิตภาคสนามช่วงปิดเทอมฤดูร้อน พาลูกออกไปทำงานรับออเดอร์จริงท่ามกลางอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส กว่า 20 วัน จนกลายเป็นไวรัล
โดยผู้เป็นพ่อได้มอบเงิน 100 (ประมาณ 500 บาท) ให้เป็นทุนตั้งตัว จากนั้นก็ปล่อยให้ลูกชายวัย 14 ปี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วางแผนการทำงานเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์ วางแผนเส้นทาง และบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ส่วนตัวคุณพ่อขอรับหน้าที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ให้เท่านั้น
ตลอดช่วง 20 วัน เด็กชายต้องเผชิญกับความยากลำบากสารพัด ทั้งอากาศที่ร้อนสุดขีด โทรศัพท์ก็ร้อนจนใช้ไม่ได้ ร้านอาหารบางแห่งก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าไปด้านใน รวมทั้งโดนหักเงินจากการส่งของล่าช้า จนเจ้าตัวต้องยอมอดข้าวกลางวัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ทว่าประสบการณ์เหล่านี้ก็ทำให้เขารู้จักคุณค่าของเงินและเข้าใจความยากลำบากในการทำงานอย่างแท้จริง ถึงขนาดนำเงินที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อ ไปซื้อน้ำมะนาว 30 แก้ว เดินแจกจ่ายให้พี่ไรเดอร์คนอื่นๆ ริมถนน หลังครบกำหนด 20 วัน สร้างความประทับใจและได้รับคำชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก
ด้านผู้เป็นพ่อเปิดเผยว่า เขาไม่ได้คาดหวังว่าการพาลูกไปสัมผัสความยากลำบากจะทำให้ลูกหันมากระตือรือร้น ใส่ใจในการเรียนทันที แต่สิ่งที่เห็นผลชัดเจนที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ดีขึ้นมาก การได้ออกไปทำงานด้วยกันทุกวัน ทำให้ลูกชายเปิดใจและกล้าพูดคุยกับเขามากขึ้น ขณะเดียวกัน ตัวเขาเองก็ได้กลับมาทบทวนและตระหนักได้ว่า ที่ผ่านมาตนเองเข้มงวดและมีเวลาให้ลูกน้อยเกินไป
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า "การพร่ำสอนด้วยคำพูดนับร้อยครั้ง ไม่สู้ให้ลูกได้เผชิญประสบการณ์จริงด้วยตนเอง"
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกส่วนก็แสดงความกังวลถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานท่ามกลางอากาศร้อนจัด อายุที่น้อยเกินกว่าจะทำงานหนัก รวมถึงกังวลว่าการสัมผัสรสชาติของการหาเงินตั้งแต่เด็ก อาจทำให้ไม่อยากกลับไปเรียนหนังสืออีกต่อไป
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ที่มา : 14歲兒擺爛嗆送外賣！ 父親神展開「20天吃苦教育」