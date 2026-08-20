คลายเครียดสไตล์จีน! หนุ่มสาวชาวออฟฟิศฮิตเสก "เจ้านาย" ให้กลายเป็น "สัตว์เลี้ยง AI" บนหน้าจอ

กำลังเป็นกระแสมาแรงในหมู่พนักงานออฟฟิศจีน เมื่อคนรุ่นใหม่พากันสร้าง “สัตว์เลี้ยง AI บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (AI Desktop Pets)” เพื่อระบายความเครียดและความอึดอัดใจจากการทำงาน โดยเป็นการนำรูปเจ้านาย หรือคนที่ไม่ชอบ มาปรับแต่งเป็นสัตว์เลี้ยงเสมือนจริง ที่สามารถสั่งให้ทำท่าทางต่างๆ ทั้งคุกเข่าสำนึกผิด โขกศีรษะ ขอโทษ หรือกระทั่งตบหน้าตัวเอง
ความจริงแล้ว สัตว์เลี้ยงเสมือนจริงบนหน้าจอปรากฏครั้งแรกช่วงต้นทศวรรษ 2000 ซึ่งทำได้แค่ขยับไปมาอย่างจำกัด ทว่าเวอร์ชันปัจจุบันถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ และการตอบสนองได้หลากหลายมากขึ้น
เรียกว่าเพียงอัปโหลดรูปภาพและป้อนคำสั่งลงในแอปพลิเคชัน AI ก็สามารถสร้างสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงในแบบฉบับของตัวเองได้แล้ว หรือหากทำไม่เป็นก็สามารถจ่ายเงินซื้อบริการดังกล่าวในราคาตั้งแต่ 9.9 หยวน (ประมาณ 49.5 บาท) ไปจนถึงหลายร้อยหยวน
ความฮิตนี้เริ่มเห็นชัดในช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา หลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งทดลองสร้างสัตว์เลี้ยง AI ที่ถอดแบบมาจาก "อีลอน มัสก์" เพื่อโชว์ว่าการเปลี่ยนคนระดับเจ้านายให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงนั้นง่ายดายเพียงใด โดยตัวละครดังกล่าวสามารถโค้งคำนับ เสิร์ฟชา ตีตัวเอง รวมถึงสามารถตั้งค่าให้แสดงท่าทางดิ้นรนเมื่อถูกเมาส์ลาก และไต่ไปตามขอบของหน้าจอเว็บไซต์ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตแชร์วิธีการเปลี่ยนคนที่ไม่ชอบให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยง AI คลานไปมาบนหน้าจอ คุกเข่าและพูดว่า “ฉันผิดไปแล้ว”
ขณะเดียวกัน พนักงานส่วนหนึ่งแอบสร้างอวตารเจ้านายของตัวเองและตั้งค่าให้พูดประโยคที่พวกเขาอยากได้ยิน เช่น “งดทำงานล่วงเวลา” “เลื่อนตำแหน่ง" หรือ "ขึ้นเงินเดือน” ส่วนบางคนก็สร้างเพื่อน หรือคนรักมาไว้พูดคุยอยู่ตรงมุมจอ
“เช้าเจอเจ้านายทำเครียด บ่ายเลยขอเอาคืนผ่านอวตาร AI บนหน้าจอคอมฯ ซะเลย” และ “เราอาจใจไม่กล้าพอที่จะล้มโต๊ะลาออก แต่อย่างน้อยขอคลิกเมาส์เอาคืนหน่อยก็ยังดี" คอมเมนต์ยอดนิยมจากชาวเน็ต
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายออกมาเตือนว่า การนำรูปบุคคลจริงมาทำเป็นสัตว์เลี้ยง AI บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงล้อเลียน หรือดูหมิ่น อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิในภาพถ่ายส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ในทางกลับกัน มีคนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะสร้างสัตว์เลี้ยง AI โดยมีต้นแบบมาจากสัตว์เลี้ยงแสนรักที่จากไป เพื่อทำให้ให้พวกมันกลับมามีชีวิตโลดแล่นอยู่บนหน้าจออีกครั้ง ซึ่งช่วยคลายความคิดถึงและเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี
ที่มา : Chinese workers turn bosses into virtual pets for stress relief amid rising quirky trend (SCMP)