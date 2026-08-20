ปิดฉาก! ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต "สีว์ จยาอิ้น" ผู้ก่อตั้งเอเวอร์แกรนด์ พร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมด

ศาลประชาชนชั้นกลางแห่งเมืองเซินเจิ้น มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิต นายสีว์ จยาอิ้น ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป (Evergrande Group) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ของจีน พร้อมสั่งยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของเขา หลังจากที่เขาได้ยอมรับสารภาพในหลายข้อหาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงข้อหายักยอกทรัพย์และการรับ-ให้สินบนในนามองค์กร
นอกจากนี้ สื่อรัฐบาลจีนรายงานว่า ศาลฯ ยังได้ลงโทษปรับบริษัท เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 8.82 พันล้านหยวน (ประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท) ขณะที่บริษัทในเครือซึ่งดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 7 พันล้านหยวน (ประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท)
สวี จยาอิ้น เติบโตมาจากครอบครัวยากจนในชนบทของจีน โดยมีคุณยายเป็นผู้เลี้ยงดู ก่อนจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อตั้งเอเวอร์แกรนด์ขึ้นในปี 2539 เขาได้บริหารและเร่งขยายกิจการอย่างก้าวกระโดดผ่านการกู้ยืมเงินมหาศาล จนทำให้บริษัทกลายเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งเคยมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเกินกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) ก่อนที่จะเผชิญวิกฤตล้มละลายในปี 2564
การตัดสินโทษของสวี จยาอิ้น ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากผลกระทบการล่มสลายของเอเวอร์แกรนด์ ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่างหนักต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศจีน อีกทั้งการล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์ยังถูกมองว่าเป็นชนวนสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: BBC