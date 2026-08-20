ความกดดันที่ซ่อนอยู่ใต้ความเงียบเผยตัว ! เมื่อจีนจัดพิธีรำลึกเจียงเจ๋อหมินและจูหรงจี สองบุคคลสำคัญในยุคปฏิรูป

ช่วงต้นสัปดาห์ เกิดเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุการณ์ต่อเนื่องกันในประเทศจีน นั่นก็คือพิธีรำลึกครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. และพิธีฌาปนกิจอดีตนายกรัฐมนตรี จูหรงจี เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค.
พิธีรำลึกถึงบุคคลผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้แก่ประเทศจีนทั้งสอง จุดประกายความโหยหาอดีตในยุคแห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ซึ่งมีจูหรงจีเป็นนายกรัฐมนตรีและเจียงเจ๋อหมินเป็นประธานาธิบดี ระหว่างปีพ.ศ. 2541 - 2546 ( ค.ศ. 1998 - 2003) ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ
นักวิเคราะห์มองว่า การหวนรำลึกถึงอดีต แล้วถามถึงอนาคตที่รออยู่ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเครียด ความอึดอัด กดดันที่มีอยู่ในสังคมจีน ซึ่งเผยตัวออกมาในระหว่างพิธีรำลึกนั้น
ในโซเชียลมีเดียของจีน ภาพถ่ายและวิดีโอเก่าๆ ของบุคคลทั้งสองได้ถูกนำกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง โดยบางโพสต์แสดงให้เห็นภาพผู้นำทั้งสองโน้มตัวเข้าหากันและยิ้มแย้ม ขณะที่บางโพสต์เน้นบุคลิกที่สดใสของเจียงเจ๋อหมินและนิสัยตรงไปตรงมาของจูหรงจี
เกิดการเปรียบเทียบระหว่างอดีตในยุคนั้น ซึ่งโดดเด่นด้วยเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและจีนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก กับปัจจุบันในยุคของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ซึ่งจีนกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอการเติบโต วิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ หนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น และความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องกับชาติเศรษฐกิจรายใหญ่ของตะวันตก
ชาวเน็ตหลายคนแสดงความเคารพอดีตผู้นำทั้งสอง โดยใช้การอ้างอิงอย่างแยบยลหรือชื่อเล่น เช่น "ผู้อาวุโส" ซึ่งหมายถึงเจียงเจ๋อหมิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์บนอินเทอร์เน็ต
จ้าวเจี้ยน นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง เขียนบทความเกี่ยวกับการจากไปของจูหรงจี โดยคร่ำครวญถึงความรู้สึกว่างเปล่าและความวิตกกังวลในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับสมัยเมื่อ 30 ปีก่อนที่มีความรู้สึกปลอดภัยและ "มองเห็นอนาคต"
แต่บทความดังกล่าวถูกลบออกจากแพลตฟอร์มการส่งข้อความ WeChat อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวัน
การจัดพิธีรำลึกให้กับเจียงเจ๋อหมินเป็นไปตามบรรทัดฐานทางการเมืองที่มีมายาวนานในประเทศจีน
นอกจากนั้น ยังมีการออกแสตมป์ที่ระลึกและมีการออกอากาศสารคดีชุด 12 ตอน บอกเล่าเรื่องราวชีวิตและผลงานของเขาทุกคืนทางโทรทัศน์แห่งชาติในช่วงก่อนวันครบรอบอีกด้วย
การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เมื่อพิจารณาจากสถานะของเจียงเจ๋อหมินในอดีต คล้ายคลึงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของเติ้งเสี่ยวผิงในปีพ.ศ. 2546 ( ค.ศ. 2004 )
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างกันก็คือพิธีรำลึกเจียงเจ๋อหมินจัดในช่วงจังหวะเวลาที่เหลื่อมกันโดยบังเอิญกับการถึงแก่อสัญกรรมของจูหรงจีเมื่อวันที่ 12 ส.ค.
ลี จงฮยอก รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซองคยุนกวัน ( Sungkyunkwan University ) ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ศึกษาการเมืองจีนระบุว่า นี่เองทำให้งานฉลองของเจียงเจ๋อหมินมีความสำคัญมากขึ้นและยิ่งกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองถึงยุคการปฏิรูปที่บุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถึงกระนั้น จึนก็มีวิธีจัดการเพื่อไม่ให้มีการนำอดีตอันรุ่งเรืองในยุคของผู้นำทั้งสองมาเปรียบเทียบกับข้อด้อยของสีจิ้นผิง โดยนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า มรดกผลงานของเจียงเจ๋อหมินถูกทางการจีนจัดวางไว้ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจทางประวัติศาสตร์และความสำเร็จอันต่อเนื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมี สีจิ้นผิงเป็นแกนกลางในปัจจุบัน
ในพิธีรำลึกถึงเจียงเจ๋อหมิน ณ มหาศาลาประชาชน สีจิ้นผิงได้ยกย่องคุณสมบัติหลายประการของอดีตผู้นำ เช่น ความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ความทุ่มเทเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม การมองการณ์ไกล พร้อมกับเรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์สานต่อเจตนารมณ์ของอดีตประธานาธิบดี เพื่อปลุกขวัญกำลังใจของชาติในการเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น
กรณีของจูหรงจีเองก็เช่นกัน โดยในคำไว้อาลัยอย่างเป็นทางการระบุว่า เขาได้ "ให้การสนับสนุนอย่างแน่วแน่" ต่อคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีหูจินเทา เป็นเลขาธิการ และในสมัยที่สีจิ้นผิง เป็นเลขาธิการในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มา : " Quiet tension surfaces as China remembers reform era titans Jiang and Zhu " ในเดอะ สเตรตส์ไทมส์