ไม่ขอนอนรอความตายในรพ.! ชายจีน วัย 69 ขับรถพาภรรยาป่วยอัมพาต เที่ยวทั่วประเทศตามสัญญา

หากรู้ว่าเวลาของคนที่คุณรักกำลังจะหมดลง คุณจะทำอะไร? ในวันที่คู่ชีวิตป่วยอัมพาตครึ่งซีกและมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ เข็มนาฬิกาชีวิตที่นับถอยหลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ "หลิวเพ่ยจิน" อดีตทหารวัย 69 ปี จากมณฑลซานตง ตัดสินใจพาภรรยาออกท่องโลกกว้าง เปลี่ยนช่วงเวลาสุดท้ายให้เป็นความทรงจำที่งดงาม และเติมเต็มสัญญาในวันวานก่อนที่จะต้องจากกัน
ตามรายงาน ลุงหลิวอุทิศตนรับใช้ชาติให้กับกองทัพกว่า 18 ปี ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ดูแลภรรยามากนัก ถึงกระนั้น ทั้งคู่ก็มีความฝันและสัญญาร่วมกัน ว่าจะออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศในยามเกษียณ
ทว่าในปี 2010 ภรรยาของลุงหลิวเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาต แม้จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น ลุงหลิวจึงตัดสินใจเดินหน้าทำความฝันที่เคยสัญญาต่อกันไว้ให้เป็นจริง
“เราขอยอมตายระหว่างทาง ดีกว่าตายบนเตียงในโรงพยาบาล” ความเห็นของลุงหลิวและภรรยา
โดยทั้งสองเริ่มออกเดินทางครั้งแรกในปี 2014 ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มุ่งหน้าสู่มณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง แม้ช่วงแรกจะถูกลูกสาวคัดค้านเพราะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ แต่ลุงหลิวกลับสังเกตเห็นว่า ทุกครั้งที่ได้ออกมาสัมผัสโลกภายนอก ภรรยาจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ต่อมา เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้รถบ้าน (Campervan) ที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมควบตำแหน่ง ทั้งคนขับ พ่อครัว หมอ พยาบาล และผู้ดูแล คอยป้อนยา ช่วยทำกายภาพบำบัดให้ภรรยาอย่างใกล้ชิด
ด้วยการดูแลอย่างดี ทำให้ภรรยาของเขาไม่ประสบภาวะกล้ามเนื้อลีบ แถมกระบวนการเสื่อมของร่างกายก็ชะลอลงอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางพวกเขายังได้รับน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้ามากมาย บางคนถึงขั้นออกตามหาเพราะอยากพบพวกเขา
กว่า 1 ทศวรรษบนท้องถนน ทั้งคู่เดินทางผ่านเขตปกครองระดับมณฑลไปแล้ว 31 แห่ง โดยแต่ละทริปอาจใช้เวลานานถึง 3 เดือน อย่างไรก็ดี ลุงหลิวจะประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ปัจจุบันพวกเขากำลังวางแผนที่จะออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “ลุงหลิวเป็นสามีที่ทุ่มเทมาก หากภรรยาต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้านเฉยๆ สุขภาพคงไม่ดีเท่านี้” และ “นี่คือความรักที่ทุกคนใฝ่ฝัน ไม่หวือหวาแต่มั่นคงยั่งยืน คนรุ่นเก่าอาจไม่ค่อยพูดคำหวาน แต่แสดงออกด้วยการกระทำ”
ที่มา: ‘Die on the road, not in hospital’: Chinese man takes paralysed wife on epic road trip (SCMP)