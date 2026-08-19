จีนแพร่คำสอน ‘เจียง เจ๋อมิน’ ย้ำความจงรักภักดีและการปฏิรูปกองทัพ

จาง เซิ่งหมิน นายพลระดับสูงที่สุดของจีนและรองประธานกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้อ้างอิงถึงแนวทางในการรับมือกับวิกฤตการณ์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียของ เจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ ผ่านบทความที่เผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์พิมพ์เหรินหมินรื่อเบ้า ซึ่งเป็นสื่อหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพภายในพรรคและการปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ท่ามกลางภัยคุกคามจากภายนอก
บทความดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันเกิดของเจียง เจ๋อหมิน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งรวมถึงพิธีใหญ่อย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ยาว 40 นาทีเพื่อเน้นย้ำถึงมรดกทางความคิดของอดีตผู้นำ
จาง เซิ่งหมิน ระบุว่า ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 กองทัพจีนต้องเผชิญกับภัยคุกคามจาก "กองกำลังผู้ไม่หวังดี" ที่พยายามผลักดันแนวคิดการลดบทบาททางการเมือง การแยกกองทัพออกจากพรรค และการเปลี่ยนกองทัพให้เป็นของรัฐ ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความคงอยู่ของพรรค อย่างไรก็ตาม เจียง เจ๋อหมิน ได้ยึดมั่นว่าการนำของพรรคเป็นรากฐานสำคัญที่สุด พร้อมทั้งกวาดล้างแนวคิดการเล่นพรรคเล่นพวก เพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจการกุมกำลังทหารจะตกอยู่ในมือของผู้ที่จงรักภักดีต่อพรรครัฐบาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ บทความยังระบุถึงบทเรียนจากสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 2534 ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดการป้องกันประเทศทั่วโลก โดยเจียง เจ๋อหมิน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่ จึงปรับเปลี่ยนกองทัพจากการเน้นกำลังพลจำนวนมากไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพ มีการลดกำลังพลลง 500,000 นายในปี 2540 เพื่อนำงบประมาณไปลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ และโครงการอวกาศ รวมถึงการสร้างหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการป้องปรามบริเวณช่องแคบไต้หวัน
จาง เซิ่งหมิน สรุปในบทความว่า การเร่งยกระดับกองทัพจีนให้กลายเป็นกองทัพชั้นนำระดับโลก ถือเป็นการแสดงความเคารพที่ดีที่สุดต่ออดีตผู้นำปฏิวัติ ก่อนที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งกองทัพในเดือนสิงหาคม 2570
ที่มา: South China Morning Post