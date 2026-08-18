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(ชมภาพ) “จูหรงจี” (1928-2026) ผู้ทิ้งความทรงจำแห่งเกียรติภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จูหรงจี ขณะชมการแข่งขันผลงานด้านเทคโนโลยีของคนงานที่เซี่ยงไฮ้ ปี 1990
ในวันอังคาร (18 ส.ค.) จีนประกอบพิธีฌาปนกิจร่างของจูหรงจี อดีตนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 14 และชุดที่ 15 ณ สุสานการปฏิวัติปาเป่าซานในกรุงปักกิ่ง โดย ท่านอดีตนายกฯ จูหรงจี เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยด้วยวัย 98 ปี ในปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา

จูหรงจีได้รับยกย่องเป็นสมาชิกพรรคฯ ที่ดีเยี่ยม นักต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี และนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ รัฐบุรุษ และผู้นำของพรรคฯ และรัฐที่โดดเด่น

ในโอกาสฯนี้ ขอนำชุดภาพอดีตนายกฯจูหรงจีเมื่อครั้งมีชีวิตกับบทบาทหน้าที่ในการเมืองการปกครองจีน ซึ่งเป็นชุดภาพที่สะท้อนถึงยุคสมัยการนำของกลุ่มผู้นำแผ่นดินจีนหลังยุคเหมาเจ๋อตงได้เป็นอย่างดี

และทำให้นึกถึงอีกครั้งถึง บทอาขยานเตือนใจ พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากเรื่อง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

(แฟ้มภาพซินหัว)

จูหรงจี กับ ผู้นำเติ้งเสี่ยวผิง ที่บริษัทรถยนต์ Volkswagen ในนครเซี่ยงไฮ้ปี 1991

อดีตนายกฯจูหรงจีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ปี 2012

อดีตนายกฯจูหรงจีกับอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน ปี 2002