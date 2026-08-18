จีนจัดพิธีฌาปนกิจร่าง &'จูหรงจี&' อดีตนายกฯ ในกรุงปักกิ่ง

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- วันอังคาร (18 ส.ค.) จีนประกอบพิธีฌาปนกิจร่างของจูหรงจี อดีตนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 14 และชุดที่ 15 ณ สุสานการปฏิวัติปาเป่าซานในกรุงปักกิ่ง โดยจูเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยด้วยวัย 98 ปี ในปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา
จูหรงจีได้รับยกย่องเป็นสมาชิกพรรคฯ ที่ดีเยี่ยม นักต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี และนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ รัฐบุรุษ และผู้นำของพรรคฯ และรัฐที่โดดเด่น
สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และผู้นำระดับสูงคนอื่นๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาลจีน อาทิ หลี่เฉียง จ้าวเล่อจี้ หวังฮู่หนิง ไช่ฉี ติงเซวียเสียง หลี่ซี และหานเจิ้ง ได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยและร่วมส่งร่างของจูหรงจีเป็นครั้งสุดท้าย โดยทยอยเดินเข้าหาร่างของจูหรงจี ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัย และโค้งคำนับสามครั้ง พร้อมจับมือและแสดงความเสียใจกับสมาชิกครอบครัวของจูหรงจี ขณะหูจิ่นเทาจัดส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของจูหรงจี
สีจิ้นผิง หลี่เฉียง จ้าวเล่อจี้ หวังฮู่หนิง ไช้ฉี ติงเซวียเสียง หลี่ซี หานเจิ้ง และหูจิ่นเทา รวมถึงบุคคลอื่นๆ ได้เข้าเยี่ยมจูหรงจีขณะเขาอยู่ที่โรงพยาบาล หรือแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจแก่ครอบครัวของเขาผ่านวิธีการต่างๆ หลังจากเขาเสียชีวิต