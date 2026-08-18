ทะลุ 70 ล้าน! &'หนิวไหล&' แอนิเมชันจีนทุนต่ำ พลิกจากความแป้กสู่ไวรัล หลังคนแห่ดูเพราะอยากรู้ว่าห่วยจริงไหม

สร้างปรากฏการณ์ไวรัลที่ทำเอาวงการภาพยนตร์จีนต้องตะลึง! สำหรับ "หนิวไหล" (牛来) แอนิเมชันทุนต่ำที่ถูกวิจารณ์ยับว่า "ห่วยขั้นสุด" ทั้งบท ภาพ และเสียง ทว่าไปๆ มาๆ นี่กลับกลายเป็นจุดขาย จนกวาดรายได้ทะลุ 14.9 ล้านหยวน (ประมาณ 74.5 ล้านบาท) ไปแล้วเรียบร้อย
โดยภาพยนตร์ความยาว 86 นาทีเรื่องนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับลูกวัว อย่างหนิวไหล ที่ได้รู้จักกับความรัก ความกล้าหาญ ความอดทน และความเสียสละ ผ่านการสั่งสอนของนกจาบฝนในความฝัน เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จีนแบบเงียบเชียบ ไร้การโพรโมตไปเมื่อวันที่ 5 ส.ค. โดยช่วง 10 วันแรกทำรายได้ไปเพียง 7,700 หยวน (ประมาณ 38,500 บาท)
ทว่าวันที่ 14 ส.ค. หลังจากที่ชาวเน็ตได้แห่วิจารณ์ พร้อมแชร์คลิปภาพผลงาน "ระดับหายนะ" ที่ดูหยาบ แข็งทื่อ ไม่มีความสมูท รวมทั้งเนื้อเรื่องที่ดูแปลกพิลึกพิลั่นและดูเด็กเกินไป ก็ทำให้หนิวไหลกลายเป็นที่พูดถึง และเป็นมีมกระหึ่มโซเชียลอย่างรวดเร็ว
ความอยากรู้อยากเห็นส่งผลให้ผู้คนแห่ตีตั๋วไปพิสูจน์ด้วยตนเอง ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะแย่สมคำเล่าลือหรือไม่ จนทำให้หนิวไหลกลายเป็นภาพยนตร์ม้ามืด เบียดแย่งพื้นที่ตารางทำเงินประชันกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์อย่าง The Odyssey และ Spider-Man: Brand New Day ได้อย่างน่าอัศจรรย์
"ตีตั๋วเข้าไปดูอาจเสียเวลาแค่ 80 นาที แต่ถ้าไม่ไปดู...คุณอาจเสียดายไปตลอดชีวิต" หนึ่งในคอมเมนต์ยอดนิยมบนโซเชียล
นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้กลายเป็นกระแสยิ่งขึ้น คือ การที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งยกย่องให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเหมือน "ยา" ที่ช่วยเยียวยาและชุบชูใจ ในยุคที่ผลงานจาก AI ครองเมือง เพราะดูก็รู้ว่า นี่คือผลงานที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ล้วนๆ ขนาดรูปโปสเตอร์หน้าโรงผู้กำกับยังไม่คิดจะลงทุน จนพนักงานโรงภาพยนต์ต้องมาช่วยกันวาดให้ด้วยซ้ำ
ตามรายงาน เบื้องหลังงานชิ้นนี้มาจากความทุ่มเทตลอด 5 ปี ของสองแม่ลูกอย่าง "ซิ่นอี่ว์เหมิง" และ "ซุนลี่ฟาง" ที่เริ่มต้นจากศูนย์ ก่อนลุยศึกษาทุกอย่างด้วยตัวเอง ทั้งการเขียนบท กำกับ และพากย์เสียง โดยตัวผู้กำกับอย่างซิ่นอี่ว์เหมิง เดิมทีทำงานด้านตกแต่งภายใน ไม่เคยมีประสบการณ์ทำแอนิเมชันมาก่อน และเพิ่งตัดสินใจกระโดดเข้าสู่วงการภาพยนตร์เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีกับความสำเร็จที่เหนือความคาดหมายนี้ หลังสื่อรัฐ อย่าง Beijing News ได้ออกบทความเตือนว่า โรงภาพยนตร์อาจ "สูญเสียความไว้วางใจจากผู้ชม" หากยังลดมาตรฐาน ด้วยการเพิ่มรอบฉายให้กับภาพยนตร์คุณภาพต่ำ พร้อมเรียกร้องให้โรงภาพยนตร์ทำหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มงวด และปฏิเสธภาพยนตร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ถึงกระนั้น ปรากฏการณ์หนิวไหลก็ได้กลายเป็นเครื่องยืนยันชั้นดี ถึงพลังโซเชียลมีเดียที่สามารถเปลี่ยน "กระแสลบ" ให้กลายเป็นเม็ดเงินก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อ แม้ตัวภาพยนต์จะห่างไกลจากมาตรฐานก็ตาม
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中国动画电影《牛来》因“粗糙到离谱”的画面和荒诞剧情意外走红
ที่มา : Movie that went viral for terrible animation becomes China box office hit (BBC)
Low-budget ‘Niu Lai’ emerges as a surprise hit with its ‘disaster-level’ animation, grabbing millions in China as curiosity rivals Nolan’s ‘The Odyssey’ (Global Times)
‘Bad in every aspect’: low-tech animation Niu Lai trounces the Odyssey at Chinese box office (The Guardian)
Chinese animated film Niu Lai’s box-office takings soar as online scorn attracts curious viewers (The Straits Times)