ผู้เชี่ยวชาญหวั่น จีนจับแพะในยุทธการกวาดล้างมาเฟียรอบใหม่

ยุทธการปราบปรามอาชญากรรมจัดตั้งองค์กร หรือก๊วนมาเฟียรอบใหม่ของจีน ส่งผลให้แวดวงนักกฎหมายและทนายความในจีนแสดงความกังวลว่า อาจเกิดกรณีการตัดสินความผิดพลาด หรือการยัดข้อหาแก๊งผู้มีอิทธิพลเกินจริงเหมือนในอดีต
ตัวอย่างเช่นคดีของเจิ้ง เจี้ยนบิน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเหมียนหยาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งถูกศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเหมียนหยางตัดสินจำคุก 20 ปี ในปี 2566 ในข้อหาเป็น "หัวหน้าแก๊งมาเฟีย" พร้อมความผิดอื่นอีก 9 ข้อหา อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์เมื่อเร็วๆ นี้ อัยการได้ยอมรับว่าบริษัท ซานฮุย กรุ๊ป ของเจิ้ง เติบโตมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรม ส่งผลให้ศาลสูงประจำมณฑลส่งเรื่องกลับให้ศาลเมืองเหมียนหยางพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะระบุว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
กวาดล้างอาชญากรรมรอบใหม่นี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 โดยเพียง 10 วันหลังประกาศยุทธการ ตำรวจจีนสามารถจับกุมผู้สงสัยได้แล้วมากกว่า 8,000 ราย ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ใช้การร้องเรียนเท็จเพื่อตบทรัพย์ร้านค้าออนไลน์ หรือการจัดฉากอุบัติเหตุทางถนน
การปราบปรามมาเฟียในจีนเข้มข้นขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2561 ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยยุทธการระยะเวลา 3 ปีในขณะนั้น สามารถทลายแก๊งมาเฟียได้ถึง 3,584 แก๊ง และมีการสอบสวนคดีทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐสูงถึง 81,400 คดี รวมถึงคดีดังของซุน เสี่ยวเกอ หัวหน้าแก๊งอาชญากรในเมืองคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ที่ถูกประหารชีวิตในปี 2563
ทนายความด้านคดีอาญาในปักกิ่งระบุว่า ที่ผ่านมามีความพยายามทำยอดการจับกุมในช่วงกวาดล้างพิเศษ ส่งผลให้ข้อพิพาททางแพ่งถูกเปลี่ยนเป็นคดีอาญา และมีการบังคับซ้อมทรมานเพื่อรับสารภาพ นอกจากนี้ เมื่อคดีถูกตีตราว่าเป็น "คดีมาเฟีย" ทนายความจะมีช่องทางในการต่อสู้คดีให้จำเลยได้น้อยลง รวมถึงมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกินกว่าเหตุ
ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายกลางเปิดเผยผ่านสื่อรัฐบาลว่า ยุทธการครั้งนี้จะยึดหลักกฎหมายและพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาและทนายความ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสนอให้มีกลไกตรวจสอบที่เป็นอิสระ และปฏิเสธหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันการลงโทษผู้บริสุทธิ์
ที่มา: South China Morning Post