ไต้หวันแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 แบ่งปันผลกำไรจากเศรษฐกิจ AI

MGR Online: รัฐบาลไต้หวันประกาศแจกเงินสดให้ประชาชนทุกคน คนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน (ราว 11,000 บาท) เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตทุบสถิติในรอบ 39 ปี
รัฐบาลไต้หวันอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อ ระบุว่า การปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้รายรับงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2570 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน ดังนั้นจึงตัดสินใจอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้สำหรับแจกเงินสดให้ประชาชนในปีหน้าคนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน เพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้นำไต้หวันกล่าวว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันโดดเด่นของไต้หวัน เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความพยายามของประชาชนชาวไต้หวันทุกคน อย่างไรก็ตาม การรับรู้ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้ว ยังมีพี่น้องชาวไต้หวันอีกจำนวนมากที่ทุ่มเททำงานหนักในภาคบริการ อุตสาหกรรมดั้งเดิม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดจิ๋ว
รัฐบาลจึงไม่ควรมองเพียงตัวเลขค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจ แต่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเลขเฉลี่ยด้วย ไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องดูแลทุกครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน
ผู้มีสิทธิ์รับเงินประกอบด้วย พลเมืองที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักถาวร และคู่สมรสที่มีใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ กล่าวอีกว่า เงิน 10,000 เหรียญไต้หวันที่จะแจกนั้น แต่ละครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำไปใช้อย่างไร โดยสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรหลาน ดูแลผู้สูงอายุ แบ่งเบาภาระของครอบครัว หรือจะนำไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็ได้เช่นกัน.