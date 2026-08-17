ขอเจอประสบการณ์สุดโหดสักครั้ง ! การท่องเที่ยวสายดาร์กแนวผจญภัยพิบัติโดนใจคนจีน

การท่องเที่ยวสายดาร์ก ( dark tourism ) กำลังเป็นกระแสนิยมในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมจำลองการผจญภัยกับพายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด
ฐานหลี่ว์ซิง ( Lvxing Base) ในเมืองหังโจว ทางภาคตะวันออก ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์จำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบสมจริงแห่งแรกของประเทศและกลายเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดีย นับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2567
ผู้ใหญ่สามารถสัมผัสประสบการณ์จำลองพายุไต้ฝุ่น ฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลันได้ในราคา 899 หยวน ( ราว 4,405 บาท) ในขณะที่แพ็กเกจสำหรับครอบครัวราคาเกือบ 5,000 หยวน ( ราว 24,500 บาท ) จะรวมการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดในป่าและการช่วยเหลือทางน้ำ เด็กอายุ 6-14 ปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เลือกได้
สื่อในจีนแผ่นดินใหญ่รายงานว่า ฐานจำลองแห่งนี้สามารถสร้างลมได้แรงถึง 165 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เสี่ยวเฟย ซึ่งเติบโตในเมืองชายฝั่งแต่ไม่เคยประสบกับพายุไต้ฝุ่นหรือน้ำท่วมมาก่อนเล่าว่า การจำลองสถานการณ์น้ำท่วมไหลทะลักเข้าไปยังลานจอดรถใต้ดินจนสูงถึงคอ มันบีบคั้นหัวใจให้หวาดกลัวจนเธอลืมไปว่านี่เป็นแค่เหตุการณ์จำลอง
การฝึกซ้อมรับมืออุทกภัยฉับพลันนั้นยิ่งเข้มข้นไปอีก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดเสี่ยวเฟยไปกระแทกกับเสาคอนกรีต แข้งขาฟกช้ำ แต่เธอก็ได้สัมผัสถึงความสามัคคีของเพื่อนมนุษย์ เมื่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดได้ช่วยเหลือกันในระหว่างนั้น
ฐานหลี่ว์ซิงสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำลองภัยพิบัติได้มากกว่า 160,000 ครั้งนับตั้งแต่เปิดให้บริการมานานเกือบสองปี
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การเผชิญหน้ากับวิกฤตอันน่าสะพรึงในสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมและเอาชนะมันได้คือเสน่ห์ของกิจกรรมประเภทนี้
จาง ซินอี้ว์ และเหลียง หง ผู้ก่อตั้งฐานหลี่ว์ซิง ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น "คู่รักบ้าบิ่น" ของจีน ได้แรงบันดาลใจจากการผจญภัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในปล่องภูเขาไฟ การเข้าไปในเขตที่มีกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล เดินทางข้ามเขตสงครามในตะวันออกกลาง และแล่นเรือตัดน้ำแข็งของตนเองไปยังแอนตาร์กติกา ซึ่งทั้งสองได้แต่งงานกัน
จากนั้น ได้นำประสบการณ์มากลั่นกรองเป็นโปรแกรมการศึกษาเพื่อการเอาชีวิตรอดอย่างเป็นระบบ พร้อมกับการส่งเสริมความเคารพต่อธรรมชาติ
ชาวเน็ตผู้หนึ่งให้ความเห็นว่า “ศูนย์สร้างเสริมประสบการณ์ภัยพิบัติเป็นวิธีการสอนทักษะการเอาชีวิตรอดที่ได้รับประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้น ยินดีจ่ายเงินเพื่อได้เจอกับความทุกข์ทรมาน
แต่ก็มีผู้ตั้งคำถามว่า การเปลี่ยนภัยพิบัติให้เป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งอาจทำให้ความทุกข์ทรมานของผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสูญเสียบ้านเรือนกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญหรือไม่?
จีนยังได้จัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวสายดาร์กแนวเยี่ยมชมสถานที่เกี่ยวข้องกับความตาย ภัยพิบัติ และความทุกข์ทรมานของมนุษย์ เช่น อนุสรณ์สถานเหตุการณ์แผ่นดินไหวเวินชวนในมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2551 และการสังหารหมู่หนานจิง โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
สถานที่เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงและความทรงจำร่วมกัน จึงช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับความตาย เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันในครอบครัว และอัตลักษณ์ของชาติได้ ผลงานวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการท่องเที่ยว (Journal of Travel Research) ระบุ
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์