ปาฏิหาริย์! ชายจีนช่วยนักท่องเที่ยวไต้หวันถ่ายรูป ปรากฏว่าเป็นญาติที่ขาดการติดต่อกว่า 20 ปี

"เฉินเจี๋ย" ชายหนุ่มชาวจีนที่ทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปทำธุรกิจและถือโอกาสท่องเที่ยวที่ทะเลสาบลู่กูฮู่ ในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ในระหว่างรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมนานาชาตินี้ เขาได้รับการไหว้วานจากชายสูงวัยคนหนึ่งให้ช่วยถ่ายรูปให้
หลังจากถ่ายรูปเสร็จ ทั้งสองได้พูดคุยทักทายกัน จนเฉินเจี๋ยทราบว่าคู่สนทนาเดินทางมาจากเมืองเกาสยง เกาะไต้หวัน และมีบรรพบุรุษอยู่ที่ตำบลพู่เวียน เมืองทงเซียง มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นบ้านเกิดเดียวกับบรรพบุรุษของเขาด้วย เฉินเจี๋ยจึงเอ่ยปากว่าเขามีญาติที่ย้ายไปอยู่อาศัยที่เกาสยงตั้งแต่ก่อนยุคปลดปล่อย แต่ได้ขาดการติดต่อกันไปนานแล้ว
เมื่อแลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชันวีแชท (WeChat) เฉินเจี๋ยพบว่าชายคนดังกล่าวแซ่ "เฟย" ซึ่งตรงกับแซ่เดิมของปู่ของเขาที่เคยถูกครอบครัวแซ่เฉินรับไปเลี้ยงดู ต่อมาเมื่อเฉินเจี๋ยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟัง พ่อของเขาจึงให้สอบถามชื่อของบิดาฝั่งไต้หวัน จนกระทั่งได้รับการยืนยันว่า ชายคนนี้คือ เฟยไฮ่ผิง และพ่อของเฟยไฮ่ผิงเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับปู่ของเฉินเจี๋ย ทำให้เฟยไฮ่ผิงมีศักดิ์เป็น "อาญาติผู้พี่" ของเฉินเจี๋ยนั่นเอง
จากการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่าในอดีตครอบครัวทั้งสองฝ่ายเคยติดต่อและส่งจดหมายถึงกัน จนกระทั่งรุ่นพ่อแม่เสียชีวิตลง ส่งผลให้ขาดการติดต่อกันไปนานกว่า 20 ปี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เฟยไฮ่ผิง ได้เดินทางจากไต้หวันมายังมณฑลเจ้อเจียง เพื่อพบปะกับเฉินเจี๋ยและครอบครัวอย่างเป็นทางการ โดยมีเฉินเจี๋ยและครอบครัวมารอรับที่สนามบินด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่น ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังตำบลพู่เวียน เพื่อทำพิธีเซ่นไหว้และเยี่ยมชมบ้านบรรพบุรุษ รวมถึงพบปะญาติพี่น้องในตระกูลเฟยที่ไม่ได้เจอกันมานานนับสิบปี
เฟยไฮ่ผิง เปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่า การได้กลับมายังแผ่นดินบรรพบุรุษและได้ลิ้มรสอาหารที่พ่อของตนเคยโหยหา ทำให้รู้สึกว่าสายเลือดและความผูกพันไม่ได้ลดน้อยลงเลย พร้อมตั้งใจว่าจะพาครอบครัวจากไต้หวันเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติที่มณฑลเจ้อเจียงอีกอย่างแน่นอน
ที่มา: CCTV News