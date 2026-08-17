เพราะเธอชอบ ฉันจึงปลูก! ชายจีนคลั่งรัก ขายบ้านสร้าง &'สวนดอกฮอลลี่ฮ็อคใหญ่ที่สุดในโลก&' ให้ภรรยา

เรื่องราวความรักสุดโรแมนติกของ "โจวเสี่ยวหลิน" สามีผู้ตั้งใจศึกษาวิธีการปลูกดอกไม้ และทุ่มเทลงมือสร้างสวนฮอลลี่ฮ็อค (Hollyhock) หรือต้นฉัตรทอง ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก ให้กับ "อินเจี๋ย" ภรรยาของเขา ตามคำสัญญา
ตามรายงาน โจวและอินรู้จักกันในปี 1985 ขณะนั้นอินซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลจากปักกิ่ง ได้เดินทางไปเที่ยวจิ่วจ้ายโกว พร้อมกับเพื่อนๆ โดยมีโจวเป็นไกด์ฝึกหัดรับหน้าที่ดูแลคณะของเธอ
โจวตกหลุมรักอินตั้งแต่แรกพบ หลังจากทริปนั้น ทั้งคู่ได้สานสัมพันธ์และติดต่อกันผ่านทางจดหมายในฐานะเพื่อนเรื่อยมานานถึง 5 ปี กระทั่งโจวตัดสินใจเดินทางไปปักกิ่งเพื่อขออินแต่งงาน
เนื่องจากทำงานด้านการท่องเที่ยว ทำให้โจวต้องเดินทางไปทั่วประเทศ โดยเขามักจะพาอินร่วมเดินทางไปด้วยเสมอ ไม่ว่าจะสุข หรือทุกข์ หรือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย โจวจะคอยดูแลและมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ให้กับอิน
“ได้เจอผู้ชายที่ดีขนาดนี้ ฉันรู้เลยว่าเขา คือ คนที่จะอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดชีวิต” อินกล่าว
อย่างไรก็ดี จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่ออินหวนนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับดอกฮอลลี่ฮ็อคในปักกิ่ง และเล่าให้ฟังว่า เธอชื่นชอบในดอกไม้ชนิดนี้มากเพียงใด
ถึงจะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆ แต่โจวกลับใส่ใจและให้คำสัญญาว่าจะสร้างสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดให้เธอ แม้ในตอนนั้นเขาจะไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการทำสวนเลยก็ตาม
ด้วยพลังแห่งความรัก โจวตัดสินใจขายบ้านและซื้อที่ดินในจ่วนหลง เมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เขาศึกษาการปลูกดอกฮอลลี่ฮ็อคด้วยตนเอง รวบรวมเมล็ดพันธุ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุ่มเทเวลากว่า 10 ปี เปลี่ยนพื้นที่หุบเขาอันแห้งแล้งกว่า 500 ไร่ ให้กลายเป็นทุ่งดอกฮอลลี่ฮ็อคสุดงดงาม ซึ่งนอกจากต้นฮอลลี่ฮ็อคหลากหลายสายพันธุ์ โจวยังปลูกดอกไม้ชนิดอื่นๆ เอาไว้ให้ผู้คนแวะมาเยี่ยมชมอีกด้วย
ปัจจุบัน แม้จะแต่งงานกันมากว่า 35 ปีแล้ว แต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงหวานซึ้งเหมือนเคย พวกเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่ง ไม่มีลูก มีเพียงแมวและสุนัข และยังคงเขียนจดหมายถึงกันในวันเกิดและวันครบรอบแต่งงานเสมอ โดยโจวกล่าวถึงความสุขในชีวิตของเขาไว้ว่า “ความสุข คือ การได้พบกับคนที่คุณรักมากที่สุด หรือการค้นพบงานที่คุณรักอย่างแท้จริง”
เรื่องราวความรักของทั้งคู่กลายเป็นไวรัลที่โดนใจชาวเน็ต จนได้รับการยกย่องให้เป็น "คู่รักในฝัน" พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ชีวิตคนเราไม่ใช่แค่หาเงินและมีลูก แต่ยังเกี่ยวกับการใช้เวลาชมดอกไม้บานและสายน้ำไหล” และ “ความสุขที่แท้จริง คือ การที่คนสองคนเข้าใจ ชื่นชม และถนอมหัวใจของกันและกัน”
ที่มา : Wife’s childhood memory inspires Chinese husband to build world’s largest hollyhock garden (SCMP)