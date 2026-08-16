ฮากันทั้งโซเชียล! รูปติดบัตรหมอจิตแพทย์จีน แต่งสวยจัดเต็มจนไวรัล ชาวเน็ตแซว "แค่เห็นรูปก็อารมณ์ดี หายซึมเศร้าทันที" (มีคลิป)

ลืมรูปติดบัตรหมอสุดเนี๊ยบไปได้เลย! เมื่อ "หลางเสี่ยวเอ๋อร์" แพทย์หญิงประจำแผนกจิตเวช ในโรงพยาบาลแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยการแพทย์ซานซี มณฑลซานซี กลายเป็นไวรัล ติดฮอตเสิร์ชบนเวยปั๋ว หลังรูปติดบัตร หรือรูปประจำตัวในระบบโรงพยาบาลของคุณหมอมีการแต่งรูปแบบฉ่ำๆ ทั้งตาโต หน้าเรียว ผิวเนียน ทาปากแดงเป๊ะปังแบบสุดๆ
ตามปกติแล้ว รูปติดบัตรของแพทย์ทั่วไปมักจะเน้นความเรียบง่าย เรียบร้อย และเป็นทางการ แต่รูปประจำตัวของคุณหมอหลางกลับฉีกทุกกฎ จนชาวเน็ตไม่รอช้ารีบไปขุดวาร์ปสืบหาตัวจริง แล้วก็พบว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ คุณหมอกลับสุขุม จริงจัง น่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพมากๆ
พอนำภาพจริงมาเทียบกับรูปที่ถูกปรับแต่ง ยิ่งทำให้ชาวเน็ตขำกลิ้ง แห่แซวและแสดงความคิดเห็น เช่น "อาการซึมเศร้าหายไป โดยไม่ต้องนัดหมอ" "คุณพระ! นี่มันตลกมาก!" "ทำคนไข้หัวเราะได้ก่อนที่จะเจอตัวจริงด้วยซ้ำ" "หลุดโลกมาก ฮ่าๆ" และ "แต่งรูปได้ตลกมาก เห็นรูปหมอแล้วรู้สึกอาการป่วยจะดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว"
กระแสดังกล่าวส่งผลให้คิวนัดตรวจของคุณหมอหลางเต็มยาวล่วงหน้าเกือบ 2 สัปดาห์ แม้ต่อมาโรงพยาบาลจะเปลี่ยนรูปในระบบให้ดูจริงจังมากขึ้น แต่ก็ยังโดนแซวอยู่ดี โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่า "ชอบรูปเก่ามากกว่า แบบนี้ดูจริงจังและเคร่งขรึมเกินไปหน่อย"
ทั้งนี้ คุณหมอหลางไม่ได้มีดีแค่เรื่องรูปไวรัลเท่านั้น เพราะมีโพรไฟล์สุดโหด ทั้งจบปริญญาเอก เป็นศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า ซึ่งได้รับคำชมจากคนไข้ในเรื่องความเป็นมืออาชีพ และความใส่ใจมาโดยตลอด
ที่มา : 山西女醫「十級美顏」證件照刷屏 網笑：沒掛號就看好抑鬱症