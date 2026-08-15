สถานทูตจีนประกาศเตือนนักลงทุนจีนปฏิบัติตามกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงบริษัทและพลเมืองจีนที่เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
เรื่องสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตจีนเน้นย้ำ มีดังนี้:
การประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย: ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยเกี่ยวกับการลงทุน การขอใบอนุญาต และการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ห้ามใช้กลวิธีอำพรางโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Nominee) หรือการลงทุนเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายการเข้าถึงตลาดของทุนต่างชาติ และห้ามดำเนินกิจกรรมเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
การจัดการแรงงาน: พลเมืองจีนและชาวต่างชาติอื่น ๆ ต้องถือวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ถูกต้องตามประเภทงานและสถานะการพำนักในไทย ห้ามทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใช้สถานะวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแอบแฝงการทำงานโดยเด็ดขาด
การร่วมมือในท้องถิ่น: สนับสนุนให้บริษัทจีนร่วมมือกับพันธมิตรไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การฝึกอบรมบุคลากร และการส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการจ้างงานในท้องถิ่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม: เน้นย้ำให้เคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่
การจัดการข้อพิพาท: หากพบปัญหาหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ให้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลตามช่องทางของกฎหมายไทย โดยมีการเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบ และสามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานเอกอัครราชทูตจีนได้หากจำเป็น
สถานเอกอัครราชทูตจีนยังได้ระบุช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ประกอบการจีนในไทยอย่างเหมาะสม
ที่มา: บัญชีวีแชททางการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย