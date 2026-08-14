ขนาดคนจีนยังมึน! หลังป้ายจุดบริการน้ำร้อนที่จุดพักรถในกานซู่ ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า &'Open Water rooms&'

แปลได้ตรงตัวเกิน! เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา มีชาวเน็ตตาดีโพสต์คลิปลงบนโซเชียล ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของป้าย "ห้องบริการน้ำร้อน" หรือ "ไคสุ่ยเจียน" (开水间) ณ จุดพักรถยวนยาง บนทางด่วนเหลียนฮั่ว มณฑลกานซู่ ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัวว่า "Open Water rooms" จนกลายเป็นไวรัล
เจ้าของคลิประบุว่า ถึงเธอจะไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ก็รู้ทันทีว่า ป้ายนี้ถูกแปลแบบ Chinglish หรือเป็นการถอดความภาษาจีนออกมาเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัว ซึ่งทำให้ความหมายผิดเพี้ยน
ปกติแล้วคำว่า "ไค" (开) แปลว่า เปิด ส่วน "สุ่ย" (水) แปลว่าน้ำ ทว่าเมื่อนำมาใช้กับน้ำ "ไค" จะแปลว่า เดือด ดังนั้น "ไคสุ่ย" (开水) จึงแปลว่า "น้ำเดือด น้ำร้อน หรือน้ำต้มสุก" ส่วน "เจียน" (间) แปลว่า ห้อง หากแปลตรงตัวคำต่อคำก็จะกลายเป็น Open Water rooms ตามที่ปรากฏ
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบางส่วนก็มองเป็นเรื่องขำขัน แต่อีกส่วนก็กังวลว่า อาจสร้างความสับสนให้แก่นักท่องเที่ยว และส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ล่าสุด เมื่อวานนี้ (13 ส.ค.) บริษัทที่รับผิดชอบจุดพักรถดังกล่าว อย่าง Gansu Expressway Service Group ได้ออกแถลงการณ์ขออภัย โดยทางบริษัทได้ดำเนินการถอดป้ายภาษาอังกฤษที่แปลอย่างไม่ถูกต้องออกไปแล้ว และจะมีการตรวจสอบป้ายตามจุดพักรถที่ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยหากพบความผิดพลาดก็จะเร่งแก้ไขโดยทันที พร้อมให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังติดตั้งป้าย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กร
ทั้งนี้ แม้ว่าตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2017 จีนจะประกาศมาตรฐานระดับชาติของการใช้ภาษาอังกฤษในสาธารณสมบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการแปลภาษาอังกฤษในพื้นที่สาธารณะให้แปลได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ศัพท์แสดงการเลือกปฏิบัติ ไม่แปลตรงตัวเกินไป ไม่มีเนื้อหาทำลายภาพลักษณ์ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ทว่าก็ยังคงพบป้ายสะกด หรือแปลผิดอยู่เรื่อยๆ
อย่างต้นปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า ป้ายบอกทางของสายการบินภายในท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหยาง หลงต้งเป่า ในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว มีการสะกดชื่อสายการบินผิดยกเซ็ต จากสายการบิน "Southern Airlines" กลายเป็น “Southurn Airlines” สายการบิน “Tibet Airlines” กลายเป็น “Tibot Airlines” และสายการบิน “Air China” กลายเป็น “Alr China”
ที่มา : China's travellers raise alarm over error-filled tourist signs in public spaces (SCMP)