ตำรวจจีน-ไทยร่วมมือทลาย &'แก๊งฉ้อโกงบัตรเครดิต&' ข้ามแดนครั้งใหญ่

วันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนและไทยได้ร่วมมือกันทลายแก๊งฉ้อโกงบัตรเครดิตข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองชาวจีน ซึ่งนำสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 ราย ได้แก่ ชาวจีน 4 ราย และชาวไทย 5 ราย
ปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการร่วมกันโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ทั้งสองฝ่ายกำหนดเวลาออกปราบปรามและเข้าทลายสถานที่ก่ออาชญากรรมหลายแห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จ โดยตำรวจจีนตรวจพบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวในปี 2025 และได้เร่งแบ่งปันข้อมูลคดีกับตำรวจไทย พร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยในการดำเนินการ
ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัย 2 รายได้ร่วมกันวางแผนก่อเหตุ โดยหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าเปิดร้านค้าในไทยเพื่อใช้เป็นฉากบังหน้าในการลักลอบขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เสียหาย ส่วนอีกรายถูกกล่าวหาว่านำข้อมูลที่ขโมยมาไปทำบัตรปลอม พร้อมชักชวนบุคคลอื่นให้ใช้บัตรดังกล่าวทำธุรกรรมฉ้อโกงและฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลกำไร ซึ่งจนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่พบความเสียหายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวแล้วมากกว่า 5 ล้านหยวน (ราว 24.58 ล้านบาท)
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันครั้งแรกในรอบหลายปีของตำรวจจีนและไทยที่มุ่งเป้าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังจะพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน โดยมีแผนการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ร่วมกัน การติดตามตัวผู้ต้องสงสัย และการกู้คืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ