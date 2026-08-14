จีนยันร่วมมือทางทหารกับกัมพูชา-ไทยเรื่องปกติ หนุนเจรจาสันติภาพชายแดน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 นายกั๋ว เจียคุน (Guo Jiakun) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า จีนในฐานะมิตรที่ดีของทั้งกัมพูชาและไทย ได้พยายามอย่างแข็งขันมาโดยตลอดในการส่งเสริมการเจรจาเพื่อสันติภาพในรูปแบบของตนเอง พร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วและกลับมารื้อฟื้นการติดต่อทวิภาคีระหว่างกัน
การแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับรายงานข่าวความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารระหว่างจีนกับกัมพูชา รวมถึงท่าทีของจีนต่อข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย
กั๋ว เจียคุน ระบุว่า จีนเน้นย้ำหลายครั้งแล้วว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีทั้งกับกัมพูชาและไทย โดยมีการดำเนินความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารตามปกติกับทั้งสองประเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมิได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สาม และไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาแต่ประการใด ทั้งนี้ จีนได้สื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมากับทั้งสองประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาต่างเข้าใจดี
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเสริมว่า กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านกัน การแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจะส่งผลดีต่อประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ระยะยาวของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยจีนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านการปรึกษาหารือด้วยมิตรภาพ ซึ่งจีนพร้อมที่จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายนี้ต่อไป
ที่มา: Global Times