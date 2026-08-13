ไทยโดนด่าฟรี! สาวจีนวัย 24 ปีหายตัวปริศนาในไทย โพสต์บอก “กลับประเทศแล้ว”

จากกรณีข่าวหญิงชาวจีนหายตัวไปอย่างปริศนาในประเทศไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 "ฉี เหมิง" หญิงชาวจีนวัย 24 ปีที่ขาดการติดต่อในไทยไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ได้เคลื่อนไหวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความระบุว่า ตนเองได้เดินทางกลับถึงประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ขาดการติดต่อก่อนหน้านี้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือสูญหาย พร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใย โดยการระบุตำแหน่งที่ตั้ง (IP Location) แสดงผลอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเมืองหลวง
นอกจากนี้ ในโพสต์ดังกล่าวยังมีการแนบภาพถ่ายที่มีลายน้ำระบุสถานที่และเวลาชัดเจนว่าเป็น "ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งเมืองหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2026 เวลา 10.55 น."
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวกลับสร้างข้อกังขาให้แก่ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพบว่ามีการแก้ไขข้อความหลายครั้ง อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อเรียกในแคปชันจาก "qm" เป็น "เสี่ยวเหมิง" รวมถึงมีการลบความคิดเห็นบางส่วนในช่องคอมเมนต์ออกไป ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า บัญชีโซเชียลมีเดียของเธออาจถูกผู้อื่นเข้าควบคุมอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ จนถึงช่วงค่ำของวันที่ 12 สิงหาคม ยังไม่มีการปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอแบบเรียลไทม์ การยืนยันอย่างเป็นทางการจากญาติ หรือข้อมูลการเดินทางกลับประเทศที่สามารถตรวจสอบจากแหล่งอื่นได้อย่างเป็นอิสระ
ก่อนหน้านี้ รายงานข่าวระบุว่า ฉี เหมิง เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก โดยเธอได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียก่อน จากนั้นจึงนั่งเครื่องบินมาลงที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนสนิทของเธอเปิดเผยผ่านการไลฟ์สดว่า หลังจากออกจากสนามบิน ฉี เหมิง ได้หลงเชื่อคำชักชวนของคนแปลกหน้าที่อ้างว่าจะ "ช่วยขับรถไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งหลังจากขึ้นรถคันดังกล่าวไป เธอก็ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ว่า ทางสถานทูตได้รับการประสานงานและขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของ ฉี เหมิง แล้ว โดยได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินคดีและข้อกำหนดต่าง ๆ ของตำรวจไทยให้ทางครอบครัวรับทราบ พร้อมยืนยันว่าจะประสานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดต่อไป
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน