โรงไฟฟ้า “กระจกหมื่นบาน”ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือจะทำอย่างไรให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าตรงกับความต้องการใช้งานอย่างพอดิบพอดี เนื่องจากความไม่คงที่ของแสงแดดและลม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและช่วงเวลาของวัน
วิดีโอ TikTok จาก The Nature Reporter (@the_nature_reporter) ได้นำผู้ชมย้อนกลับไปยังเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ประเทศจีนอีกครั้ง
ที่นี่เป็นตัวอย่างของเมืองที่อุปสงค์กับอุปทานในเรื่องนี้จับคู่กันได้อย่างลงตัว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีอันน่ามหัศจรรย์
กลางทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ นอกเมืองตุนหวงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีโรงไฟฟ้า “กระจกหมื่นบาน” ซึ่งแสดงวิธีการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่
โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีการใช้กระจกมากกว่า 12,000 บาน หันตามดวงอาทิตย์และสะท้อนแสงไปยังตัวรับบนหอคอย ซึ่งอยู่ตรงกลาง จากนั้น ใช้ความเข้มของแสงอาทิตย์ทำให้เกลือหลอมเหลวมีอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาฟาเรนไฮต์ ความร้อนที่สะสมไว้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลาต่อมา
จากข้อมูลของ The Nature Reporter พบว่า ในปี 2568 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตกระแสไฟได้มากกว่า 240 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปีในเมืองตุนหวง
เทคโนโลยีนี้แตกต่างจากฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิมกล่าวคือสามารถทำงานต่อไปได้ แม้หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน โดยใช้เกลือที่ร้อนจัดเป็นเหมือนแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง นักข่าวจาก The Nature Reporter อธิบายว่า "เกลือหลอมเหลวสามารถเก็บพลังงานในรูปของความร้อนได้นานถึง 11 ชั่วโมง"
ระบบกักเก็บความร้อนแบบนี้สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครัวเรือนกำลังทำอาหาร ซักผ้า เปิดเครื่องปรับอากาศ และชาร์จโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และรถยนต์ไฟฟ้า ความสามารถนี้จะช่วยให้การจ่ายไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟสูงสุด
เทคโนโลยีนดังกล่าวยังช่วยลดการพึ่งพาพลังงานสำรองจากการเผาไหม้ถ่านหิน ซึ่งก่อมลพิษ
ในวิดีโอนักข่าวจาก The Nature Reporter ระบุว่า เมืองตุนหวงใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวตลอดปี 2568 โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ควบคู่ไปกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ และแหล่งพลังงานอื่นๆ
ด้วยระบบกักเก็บความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้กระจกสะท้อนแสงจึงสามารถจ่ายไฟได้หลังพระอาทิตย์ตก ในขณะที่กังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมจะผลิตพลังงานเมื่อใดก็ตามที่สภาพการณ์เอื้ออำนวย ดังนั้น เมื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกัน จะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าที่นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในสัดส่วนที่สูงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ที่มา : TCD