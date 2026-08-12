หัวอกแม่แหลกสลาย! หลังตามหาลูกสาวมาตลอด 17 ปี คิดว่าลูกหนีไปกับแฟน สุดท้ายความจริงปรากฏ...ทำกันได้ลงคอ

เมื่อวานนี้ (11 ส.ค.) สื่อจีนได้รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจของคุณแม่แซ่สี่ว์ ที่ตามหา "หลี่" ลูกสาวคนเล็ก ซึ่งหายตัวไปนานกว่า 17 ปี ด้วยความหวังว่าจะได้พบหน้ากันอีกครั้ง หลังเข้าใจมาตลอดว่าลูกหนีตาม "เหลียง" แฟนหนุ่มไป จนกระทั่งความจริงปรากฏจากผลตรวจดีเอ็นเอ ที่ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่แหลกสลาย เมื่อลูกของเธอจากไปเกือบสองทศวรรษแล้ว
ตามรายงาน ในปี 2007 หลี่ซึ่งอายุเพียง 16 ปี ได้ลาออกจากโรงเรียนมัธยม เพื่อไปทำงานกับพี่สาวคนโตที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง และได้พบรักกับเหลียงที่นั่น
ทว่าหลังเทศกาลตรุษจีนปี 2008 หลี่กลับขาดการติดต่อกับครอบครัวไปอย่างเป็นปริศนา โดยก่อนเกิดเหตุลูกสาวคนโตบอกกับสี่ว์ว่า หลี่ตั้งใจที่จะขอเลิกกับเหลียง พร้อมกับนำกล่องใส่ดาวกระดาษไปคืน
หลังจากหลี่หายตัวไปไม่นาน ก็มีคนที่ทำงานบอกว่าได้ติดต่อกับเหลียง โดยเหลียงบอกว่า เขากับหลี่ย้ายไปทำงานด้วยกันที่โรงงานผลิตของเล่นในเมืองตงก่วน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
สี่ว์และสามีรีบเดินทางไปตงก่วน เพื่อตามหาหลี่ แต่ก็ไม่พบโรงงานที่เหลียงกล่าวอ้าง แม้จะติดประกาศตามหาคนหาย แต่ก็ไร้เบาะแส จึงคิดว่าลูกอาจตั้งใจตัดขาดกับครอบครัว เพราะโกรธที่พวกเขาไม่ได้สนับสนุนให้ทั้งสองคบกัน แต่ก็ไม่คิดว่าจะเงียบหายไปนานขนาดนี้
ปี 2011 สี่ว์สามารถติดต่อกับพี่สาวและแม่ของเหลียงได้ แต่พวกเขากลับอ้างว่าไม่รู้ว่าเหลียงไปอยู่ไหน สิ่งที่น่าแปลกใจ คือ แม่ของเหลียงดูจะไม่ได้กังวล หรือเป็นห่วงลูกชายแม้แต่น้อย ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา สี่ว์และสามีเดินทางไปที่บ้านเกิดของเหลียงถึง 7 ครั้ง "ทุกครั้งที่เราไปบ้านของเขา แม่ของเหลียงจะคอยต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น และเราก็ไม่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติใดๆ"
อย่างไรก็ตาม ในเดือนพ.ย. 2024 สี่ว์ตัดสินใจส่งตัวอย่างดีเอ็นเอเข้าฐานข้อมูลตำรวจ เพื่อตามหาหลี่ โดย 5 เดือนต่อมา เธอก็ได้รับข่าวดีว่าเหมือนจะมีดีเอ็นเอที่ตรงกัน “ตอนนั้น ในใจของพวกเราต่างรู้สึกหวาดกลัวและมีความหวัง เรากลัวว่าจะได้รับข่าวร้าย แต่ก็หวังว่า ลูกสาวจะกลับมาอย่างปลอดภัย”
สุดท้ายความจริงอันแสนเจ็บปวดก็ปรากฏ โดยในเดือนเม.ย.ของปีที่แล้ว ตำรวจพบว่า ผลดีเอ็นเอของเธอตรงกับศพของหญิงนิรนาม ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำไปตั้งแต่ปี 2008 และร่างก็ได้รับการฌาปนกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงาน คืนเกิดเหตุเหลียงและหลี่เดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำ เพราะหลี่บอกเลิก ทำให้เหลียงโกรธจัดจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่เหลียงจะพุ่งเข้าไปกอดหลี่ไว้แน่นแล้วบังคับกระโดดลงแม่น้ำ หวังให้ตายไปด้วยกัน
ทว่าพอตกลงไปในน้ำ เหลียงเกิดสำลักและตกใจกลัวตายขึ้นมา จึงว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่ง แล้วหลบหนีไป ปล่อยให้หลี่จมน้ำเสียชีวิต
กระทั่งเดือนธ.ค. 2025 เหลียงถูกตำรวจจับกุมได้ที่บ้านพัก เบื้องต้นคาดว่าเขาอาจได้รับการลดหย่อนโทษ เนื่องจากขณะก่อเหตุยังเป็นผู้เยาว์ รวมทั้งให้การรับสารภาพ ส่วนครอบครัวของเหลียงถูกตั้งข้อหาให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำความผิด แม้ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวันพิจารณาคดี แต่ผู้เป็นแม่อย่างสี่ว์ก็หวังเพียงว่า ศาลจะตัดสินลงโทษอย่างหนัก เพื่อคืนความยุติธรรมให้ลูกสาวของเธอ
ที่มา : 16岁少年强行抱女友跳河自杀，自己爬上岸却放任女友溺亡，17 年后归案