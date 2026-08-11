ฤทธิ์ดอลฟิน ! ฝนกระหน่ำกรุงปักกิ่งและอีกหลายภูมิภาคสามวันสามคืน คาดพายุส่งอิทธิพลยาวถึงสัปดาห์หน้า

พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่มณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนเมื่อเช้าวันอังคาร ( 11 ส.ค. ) โดยอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาระดับชาติของจีนคาดว่าจะทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักในหลายภูมิภาค ตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี ( 13 ส.ค.) พร้อมกับออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในระดับสีส้ม ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดอันดับสอง
นายหวัง เสี่ยวหลิง รองผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาประจำมณฑลหูเป่ย อธิบายสาเหตุที่ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าว่า เกิดจากการยกตัวสูงขึ้นของกระแสลมพายุ เมื่อปะทะกับเทือกเขาในมณฑลหูเป่ย
ด้านมณฑลเหอหนัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง ทางการได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดง
พายุยังคงพัดพาความชื้นขึ้นไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยแผ่ไปไกลถึงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากมณฑลหูเป่ยไปทางเหนือมากกว่า 1,000 กิโลเมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาปักกิ่งคาดว่า ตั้งแต่เย็นวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี พื้นที่ส่วนใหญ่ของปักกิ่งจะประสบกับฝนตกหนัก ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่า ใน 7 พื้นที่ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งรวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่ง-ไหวโหรว ปริมาณน้ำฝนสะสมใน 24 ชั่วโมงอาจสูงเกิน 200 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี
หน่วยงานควบคุมอุทกภัยของเมืองยังได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินถล่มก่อนเวลา 18.00 น. ของวันอังคาร การทำงานในสถานที่ก่อสร้างถูกสั่งระงับ รวมถึงปิดค่ายพักแรมบนภูเขาและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง
ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป ปักกิ่งจะส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โรงเรียนอาจระงับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแบบออฟไลน์ ระบบขนส่งสาธารณะจะถูกปรับตามสภาพอากาศและความปลอดภัย
ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของจีน รวมถึงมณฑลเจ้อเจียง เจียงซู อันฮุย ซานตง ส่านซี และเหอเป่ย คาดว่าจะประสบฝนตกหนักในช่วงสามวันนี้ด้วย
จาง ฟังฮวา หัวหน้านักพยากรณ์อากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติ (NMC) ระบุว่า แม้พายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงถึงสองครั้งแล้ว แต่ผลกระทบจากพายุยังไม่จางหายไป โดยระบบเมฆขนาดใหญ่และปริมาณความชื้นที่อุดมสมบูรณ์ของดอลฟินได้ป้องกันไม่ให้กระแสลมหมุนเวียนที่เหลืออยู่สลายตัวไปอย่างรวดเร็ว แต่คาดว่ากระแสลมหมุนเวียนที่เหลืออยู่จะยังคงเคลื่อนตัวไปทางเหนือและตะวันตกต่อไป
หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานว่า ในช่วงสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างและต่อเนื่องในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภูมิภาคไหว-หวง รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / รอยเตอร์