เข้มงวด! จนท.จีนปราบ "ซาแซง" จับทุ่มร่วงพื้น ชาวเน็ตเชียร์สนั่น

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ของจีน หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ในเมืองฉางชา ซึ่งเป็นจังหวะที่ "หวงหมิงฮ่าว" (Justin Huang) ศิลปินหนุ่ม กำลังจะเดินทางขึ้นรถยนต์ท่ามกลางกลุ่มคนที่มารอรุมล้อมลานจอดรถ โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพความวุ่นวายขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทำการผลักคนที่พยายามเบียดเสียดเข้ามาจนล้มคว่ำลงกับพื้น ก่อนจะทำการควักกระบองเหล็กหรือดิ้วออกมาแกว่งไล่เพื่อเปิดทางและควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาด
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาส่งต่อพร้อมข้อความจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่ระบุว่า ตัวศิลปินหนุ่มมีอัธยาศัยที่ดีมาก โดยทันทีที่เดินออกมาก็รีบโบกมือทักทายกลุ่มแฟนคลับที่น่ารักซึ่งยืนรออยู่เฉพาะในเขตปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งชื่นชมว่าระบบรักษาความปลอดภัยของทีมงานในพื้นที่นั้นทำหน้าที่ได้อย่างเข้มงวดและมีความรับผิดชอบสูงมากในการปกป้องความปลอดภัยของศิลปิน
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปนี้กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างแตกความเห็นออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน โดยฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บางคนรู้สึกสะใจ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการทำเกินกว่าเหตุและใช้ความรุนแรงเกินจำเป็น โดยมีบางคอมเมนต์ประชดประชันว่าหากต้องการระงับเหตุรุนแรงขนาดนี้ ในอนาคตคงต้องพกเครื่องช็อตไฟฟ้าหรือสั่งประหารชีวิตเลยหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าการใช้กำลังผลักกันอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่ากับการบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้สร้างความเดือดร้อนไปรับโทษกักขังแทน
ข้อความบางส่วนระบุว่าบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักล้มและใช้ดิ้วเหล็กไล่นั้น ไม่ใช่แฟนคลับอย่างแน่นอน แต่เป็นกลุ่ม "ซาแซง" (กลุ่มคนที่คลั่งไคล้จนละเมิดความเป็นส่วนตัว) หรือกลุ่มคนรับจ้างตามถ่ายภาพดาราเพื่อไปขาย ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะชอบเบียดเสียด กีดขวางทางสาธารณะ และสร้างความเดือดร้อนจนพื้นที่ส่วนรวมอัมพาต แฟนคลับจึงขอร้องให้สังคมอย่าแสดงความเห็นใจคนกลุ่มนี้ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อดัดนิสัยผู้ที่ชอบก่อความวุ่นวายตามสถานที่ต่าง ๆ
ที่มา โต่วอิน