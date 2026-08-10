ผู้ผลิตรถยนต์จีนเล็งเกาหลีใต้เป็นฐานส่งออกแห่งใหม่ หลบหลีกอุปสรรคการค้าสหรัฐฯ และยุโรป

กำแพงภาษีและข้อจำกัดทางการค้าอื่นๆ เป็นอุปสรรคให้การส่งออกรถยนต์ไปขายยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยตรงทำได้ยากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนจึงกำลังมองหาช่องทางอื่นๆ ในการขยายธุรกิจ
เกาหลีใต้กำลังเป็นที่จับตามองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีศักยภาพ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า ในท่ามกลางสถานการณ์ที่การค้าโลกทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองเข้าไปทุกที
ตามรายงานของสำนักข่าว UPI สื่ออเมริกัน ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังสร้างความร่วมมือและพันธมิตรด้านการผลิตกับเกาหลีใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าและรักษาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตต่อไป โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เคจี โมบิลิตี้ (KGM) ของเกาหลีใต้มีแผนขายพันธบัตรแปลงสภาพ มูลค่าประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 2,475 ล้านบาท) ให้กับเชอรี่ โกลบอล อินโนเวชันส์ (Chery Global Innovations) บริษัทในเครือเชอรี่ ออโตโมบิลของจีน
พันธบัตรเหล่านั้น เมื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้ เชอรี มีสัดส่วนการถือหุ้นใน KGM ประมาณ 10%
นอกจากนั้น บริษัททั้งสองมีแผนพัฒนารถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นรุ่นแรกคือ SE10 ซึ่ง มีกำหนดเปิดตัวในเดือนมกราคม 2570
จีลี่ (Geely) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง โดยถือหุ้น 34.02% ใน เรโนลต์ เกาหลี (Renault Korea) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันมีเรโนลต์กลุ่มบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสถือหุ้นหลัก โดยโรงงานของเรโนลต์ในเมืองปูซาน ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ รุ่นโพลสตาร์ 4 (Polestar 4) เพื่อส่งออกไปยังอเมริกาเหนืออยู่แล้ว
สหภาพยุโรปได้เพิ่มมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีน ด้านสหรัฐฯยังคงรีดภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนในอัตราสูง
การลงทุนใน KGM ทำให้เชอรี่มีฐานที่มั่นในเกาหลีใต้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ในขณะที่ KGM ได้รับเงินทุนและการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับจีลี่ จุดเด่นคือความสามารถในการใช้ฐานการผลิตในเกาหลีที่มีอยู่แล้วผ่านทางเรโนลต์ เกาหลี ในการผลิตรถยนต์ที่นั่นเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากร อีกทั้งดึงดูดแรงงานที่มีประสบการณ์ และเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสหรัฐฯ ยังได้เข้มงวดข้อจำกัดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ของจีน ดังนั้นการประกอบรถยนต์ในเกาหลีใต้จึงไม่ได้หมายความว่าจะรับประกันการเข้าสู่ตลาดอเมริกาได้โดยอัตโนมัติ
แต่ถึงกระนั้นเกาหลีใต้ยังคงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ มีเครือข่ายซัปพลายเออร์ที่มั่นคง แรงงานมีทักษะ มาตรฐานการผลิตแข็งแกร่ง และมีข้อตกลงทางการค้ากับตลาดหลักๆ
ด้านโกลบอลไทมส์สื่อทางการจีนระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนและเกาหลีใต้สร้างความร่วมมือระหว่างกันมากมายอยู่ก่อนแล้ว โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบขับขี่อัจฉริยะของจีนได้เข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตรถยนต์เกาหลีใต้ ในขณะที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนบางแห่งของเกาหลีใต้ได้ส่งมอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน
การเตรียมเข้าซื้อหุ้น 10% ใน KGM นั้นแสดงถึงความร่วมมือระหว่างจีนกับเกาหลีใต้กำลังได้รับแรงผลักดันมากขึ้นจากการกีดกันทางการค้าทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงและห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชียตะวันออกกำลังแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างแข็งขันเพื่อปลดล็อกผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเอง
ที่มา : TCD / GT