ดรามาลิฟต์เดือด! แม่ฟิวส์ขาดลูกชายโดนเตือนขวางประตูลิฟต์ เปิดศึกทำร้ายร่างกาย พร้อมสั่งลูกร่วมวง

เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์! หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของคุณแม่วัย 27 ปีที่มากับลูกชาย ปะทะคารมและลงไม้ลงมือกับเด็กสาววัย 14 ปี ภายในลิฟต์ของอาคารที่พักแห่งหนึ่ง ในเมืองเซียนเถา มณฑลหูเป่ย ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้กำลังต่อหน้าลูกแล้ว เธอยังเรียกลูกให้เข้ามาร่วมวงอีกด้วย
โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่เด็กชายใช้ตัวขวางประตูลิฟต์ชั้น 30 เอาไว้ เพื่อรอให้แม่เดินตามเข้ามา
"รีบหน่อยสิ! ทำอะไรอยู่ ฉันจะลงไปข้างล่างแล้ว" เด็กสาวที่ถือถุงขยะพูดกับเด็กชายด้วยความหงุดหงิด ซึ่งตรงกับจังหวะที่แม่ของเด็กชายเดินมาถึงหน้าลิฟต์พอดี
ไม่เพียงแต่จะไม่ขอโทษ หากผู้เป็นแม่ยังสวนกลับไปว่า "รอหน่อยจะเป็นอะไรไป?" แถมสอนลูกชายด้วยว่า ทีหลังถ้ามีใครมาว่าก็ให้เถียงกลับไปเลย
แน่นอนว่าคำพูดดังกล่าว ทำให้เด็กสาวที่ไม่พอใจอยู่แล้วยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีก จากนั้น ทั้งสองก็มีปากเสียงกัน
อย่างไรก็ตาม เรื่องไม่จบแค่นั้น เพราะขณะที่เด็กสาวกำลังจะออกจากลิฟต์ แม่ของเด็กชายได้เปิดฉาก ง้างมือตบเข้าไปที่ศีรษะของเด็กสาว แต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้นิ่งเฉย ตอบโต้กลับทันที โดยต่างฝ่ายต่างลงมือทำร้ายร่างกาย จิกศีรษะ ฉุดกระชาก ทุบตีกันอย่างดุเดือด
พอผู้เป็นแม่สู้แรงเด็กสาวไม่ไหว ก็ตะโกนเรียกให้ลูกชายมาช่วย "ลูกชาย มาช่วยแม่สู้ (ชกต่อย) หน่อย!" จากนั้นเด็กชายก็เข้ามาชกเด็กสาวตามคำสั่งของแม่ แม้เด็กสาวจะเสียหลักล้มลงไปกับพื้น แต่ก็ฮึดสู้กลับ เธอรัวหมัดใส่ไม่ยั้ง ก่อนออกจากลิฟต์ไป ภายหลังแม่ของเด็กชายได้แจ้งความกับตำรวจ ซึ่งสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงด้วยการไกล่เกลี่ย
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างวิจารณ์ และตำหนิว่าสิ่งที่แม่คนนี้ทำเป็นการสั่งสอนลูกในทางที่ผิด นอกจากนี้ ลิฟต์ก็เป็นของใช้ร่วมกัน การกระทำของเด็กชายไม่เพียงรบกวนผู้อื่น แต่ยังเสี่ยงที่จะทำให้ลิฟต์ขัดข้องและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ทั้งนี้ ชาวเน็ตยังตามสืบไปจนพบว่า ผู้เป็นแม่เป็นคนมีชื่อเสียงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน พร้อมแฉว่า ที่ผ่านมาเธอโกหกเรื่องอายุ และปิดบังเรื่องการแต่งงานมีลูกจากผู้ติดตามและแฟนคลับ
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