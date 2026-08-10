ชาวเน็ตจีนแสดงความเห็น สถานทูตจีนประกาศเตือนพลเมืองจีนที่เดินทางมาไทย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการถึงพลเมืองจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ทางด้านวัฒนธรรมและกีฬา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวันหยุดฤดูร้อน
ทางสถานทูตจีนระบุว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา รวมถึงงานแฟนมีตติ้ง (พบปะศิลปิน) ซึ่งดึงดูดใจให้พลเมืองจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การเดินทางของทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ทางสถานทูตจึงได้ออกข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติ 4 ข้อหลัก ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวินัยท้องถิ่น
ขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เคารพความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการในสถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด ท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรม สุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของชาวจีน
2. รักษาความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพจีน-ไทย
ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชาวไทย ขอให้ยึดมั่นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน เท่าเทียม โอบอ้อมอารี และเปี่ยมด้วยมิตรไมตรี ร่วมกันรักษาและทะนุถนอมมิตรภาพอันยาวนานภายใต้แนวคิด "จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนที่ดีต่อกัน
3. ศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบของงานล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง ควรตรวจสอบข้อกำหนดของผู้จัดงานอย่างละเอียด เช่น เงื่อนไขการเข้างาน ข้อจำกัดในการถ่ายภาพ หรือสิ่งของที่ห้ามนำเข้า รวมถึงกฎระเบียบเฉพาะของสถานที่จัดงาน เช่น การห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้า หรือการจำกัดพื้นที่ถ่ายภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ปกป้องสิทธิ์อย่างมีสติและถูกกฎหมาย
หากเกิดกรณีพิพาทหรือสิทธิ์ส่วนบุคคลถูกละเมิด ขอให้พลเมืองจีนตั้งสติและรับมืออย่างมีเหตุผล โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือตำรวจท้องถิ่นทันที รวมถึงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทยได้ในทันที
ในช่วงท้ายของประกาศ สถานทูตจีนยังได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยที่นับวันยิ่งลึกซึ้งและใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกมิติ โดยระบุว่ามิตรภาพ "จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" เป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่ประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกันทะนุถนอม
พร้อมทั้งคาดหวังว่า พลเมืองจีนทุกคนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามของไทยอย่างเต็มที่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพอันดีงามระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านการกระทำที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
ชาวเน็ตจีนได้แสดงความเห็นต่อประกาศแจ้งเตือนของสถานเอกอัครราชทูตจีนข้างต้นในเชิงวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และมองว่าการหลีกเลี่ยงไม่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงนี้คือทางออกที่ดีที่สุด หลายคอมเมนต์ระบุว่าหากเลือกที่จะไม่เดินทางมา ก็จะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือปัญหาใด ๆ พร้อมทั้งเตือนกันเองว่าหากตัดสินใจมาแล้วเกิดปัญหาขึ้น ก็ไม่ควรไปสร้างภาระให้กับสถานทูต
ยังมีผู้ที่เตือนนักท่องเที่ยวรายอื่นว่า ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาจีนในที่สาธารณะ เนื่องจากมักจะตกเป็นเป้าสายตาในการถูกโกงหรือเอาเปรียบด้านราคา และมองว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ทางการท้องถิ่นมักจะมีแนวโน้มที่จะปกป้องพลเมืองของตนเองมากกว่า
ในขณะเดียวกัน ก็มีชาวเน็ตจีนบางกลุ่มที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันแกมหยอกล้อ โดยเฉพาะในประเด็นค่าครองชีพและค่าบริการในประเทศไทยที่พุ่งสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก โดยมีการโพสต์ข้อความทำนองว่า ประเทศไทยในเวลานี้อันตรายและไม่น่ามาเยือน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนงดเดินทางมาท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อกดดันให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินและค่าบริการต่าง ๆ ยอมปรับตัวลดลงมาเอง