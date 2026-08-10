ไต้ฝุ่น ‘โลมาขาว’ ถล่มเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์กลายเป็นสวนสนุกกลางน้ำ

ศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่น “โลมาขาว” ได้พัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งเมืองยู่หวน ต้าโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เวลาประมาณ 17:30 น. โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุขณะขึ้นฝั่งอยู่ที่ระดับ 14 (42 เมตรต่อวินาที) ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่สองบริเวณชายฝั่งเมืองเล่อชิง เวินโจว เมื่อเวลาประมาณ 18:40 น. อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักอย่างเห็นได้ชัดในนครเซี่ยงไฮ้
อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทเกิดน้ำท่วมขังจนมีสภาพไม่ต่างจากสวนน้ำ ทว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงสวมเสื้อกันฝนเข้าเที่ยวชม ทั้งนี้ ทางสวนสนุกได้ปรับเวลาปิดให้บริการในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นเวลา 20:00 น. และยกเลิกขบวนพาเหรดในช่วงกลางวัน
นครเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินการอพยพและจัดสรรที่พักพิงให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจำนวน 215,600 คน ซึ่งภารกิจการอพยพประชาชนเสร็จสิ้นลงด้วยดี ทั้งนี้ หน่วยงานป้องกันน้ำท่วมเซี่ยงไฮ้ได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยสามารถระบายน้ำในจุดที่มีน้ำขังไปแล้ว 155 จุด จากทั้งหมด 181 จุด ส่วนที่เหลืออีก 26 จุด อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วนโดยทีมกู้ภัยทางน้ำและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ด้านสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 07:00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนรายงานว่า ศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่นโลมาขาว ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเมืองหลงเฉวียน ลี่สุ่ย มณฑลเจ้อเจียง และได้ลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุโซนร้อน โดยมีความเร็วลมสูงสุด 9 ระดับ (23 เมตรต่อวินาที) และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่มา: Yangguang Wang, Pengpai News, Yangcheng Pai