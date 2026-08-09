พ่อแม่ต้องปกป้องลูก! พ่อชาวจีนฟ้อง 4 ค่ายเกมยักษ์ เรียกค่าเสียหาย 50 บาท หลังลูกติดเกมหนักจนเกือบเสียชีวิต

เมื่อเกมเกือบพรากลูกชายไปตลอดกาล คุณพ่อแซ่ฉิน จึงตัดสินใจลุกขึ้นมายื่นฟ้องบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ 4 แห่งของจีน ได้แก่ Tencent NetEase miHoYo และ 37 Interactive Entertainment โดยตั้งใจเรียกค่าเสียหายเพียง 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท) เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่เงิน แต่เพื่อให้ศาลเข้ามาช่วยดูแลและกดดันให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดเกม
"ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของลูก เกมได้สร้างผลกระทบอันเลวร้ายต่อเด็กยุคนี้ ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิ์ของลูกตัวเอง ผมก็ไม่คู่ควรกับการเป็น 'พ่อ'" นายฉินกล่าว
โดยการฟ้องร้องเกิดขึ้น 1 เดือนหลังจากการที่ลูกชายวัย 18 ปีของเขา รับประทานยาลดไข้รวดเดียว 18 เม็ดในเย็นวันที่ 23 พ.ค. ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักและหมดสติ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า เกิดจากการกินยาเกินขนาด
แม้สุดท้ายจะได้รับการรักษาจนปลอดภัยดี แต่ลูกชายก็ไม่ยอมบอกเหตุผลของการกินยาจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้มีไข้ให้ทราบ อย่างไรก็ตาม นายฉินเชื่อว่าอาจเกี่ยวกับความรู้สึกผิด หรือผลกระทบจากการเล่นเกมเป็นเวลานาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นายฉินตระหนักถึงความรุนแรงในการติดเกมของลูกชาย โดยลูกของเขาหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมานานหลายปี โดยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะเอาแต่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืน แทบไม่กินไม่นอน จนน้ำหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเกมแห่งหนึ่งพบว่า นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2024 ลูกชายของฉินใช้เวลาเล่นเกมรวมกันสูงถึง 1,868 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยแล้วมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
ความจริงแล้ว นายฉินตั้งใจซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกไว้ใช้ติดต่อกัน เพราะตัวเขาต้องไปทำงานที่เมืองอื่น ทว่าลูกชายกลับอาศัยช่องโหว่หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันการติดเกมของรัฐบาล ที่อนุญาตให้ผู้เล่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้เฉพาะเวลา 20.00-21.00 น. ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น ด้วยการนำบัตรประชาชนของพี่สาว ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วไปใช้ลงทะเบียน
นายฉินถือว่าบริษัทเกมล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนของผู้เล่น แม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ตาม
“ผมหวังว่าศาลจะสามารถบังคับให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการป้องกันการเสพติดเกมในกลุ่มเยาวชนได้ และยังหวังด้วยว่าการพิจารณาคดีจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อเปิดโปงจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมนี้”
ทั้งนี้ ตามกำหนดจะมีพิจารณาคดีในวันที่ 6 ก.ค. แต่ศาลในอำเภอถังเหอ เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน ได้มีคำสั่งเลื่อนออกไป เนื่องจากบริษัทเกมทั้ง 4 แห่งซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองต่างๆ ได้ยื่นคัดค้านเรื่องเขตอำนาจศาล
การฟ้องร้องครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้คนนับล้าน โดยมีผู้คนเห็นด้วยกับนายฉินอยู่ไม่น้อย พร้อมเอาใจช่วย หวังให้เขาจะชนะคดี เพื่อที่บริษัทเกมจะเพิ่มมาตรการปกป้องเยาวชนที่เข้มงวดและจริงจังมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ที่มา : Chinese dad sues online gaming companies for US$1.5 to force strict anti-addiction rules (SCMP)