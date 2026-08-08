แฮชแท็กเหตุกราดยิงโรงเรียนไทยพุ่งติดเทรนด์โซเชียลจีน หวั่นทุบความเชื่อมั่นท่องเที่ยว

จากกรณีโศกนาฏกรรมเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ล่าสุดสถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง "โต่วอิน" (Douyin) ซึ่งกระแสความเห็นและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวพุ่งทะยานติดอันดับแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว
ชาวเน็ตยื่นคำขาด "ไทยไม่อันตราย..แต่ไม่ไปแล้ว"
ชาวเน็ตจีนจำนวนมากแสดงความรู้สึกว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีดัชนีความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น จนไม่ใช่หมุดหมายที่ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวอีกต่อไป หลายความคิดเห็นระบุตรงกันว่าได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางมายังประเทศไทย
นอกจากนี้ ชาวเน็ตจีนยังได้ขุดคุ้ยและเชื่อมโยงเหตุการณ์ครั้งนี้เข้ากับข่าวเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่ทุนจีน ข่าวทุจริตและการรีดไถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยวิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาระดับโครงสร้างและความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายของไทย
รุมสับนโยบายเสรี "กัญชา" ประชดไทยเป็น "อเมริกาแห่งเอเชีย"
ชาวเน็ตจีนจำนวนมากรุมโจมตีการเปิดเสรีกัญชาและปัญหายาเสพติด โดยเปรียบเทียบว่าการปล่อยให้สิ่งเสพติดเข้าถึงง่าย คือการเปิดกล่องแพนโดรา (Pandora's Box) ที่ทำให้สังคมไทยเผชิญภาวะควบคุมไม่ได้
"ประเทศไทยกำลังเดินตามรอยสหรัฐอเมริกา และกลายเป็น 'อเมริกาแห่งเอเชีย' ไปแล้วในเรื่องเหตุกราดยิงในสถานศึกษา" หนึ่งในข้อความสะท้อนมุมมองประชดประชันจากชาวเน็ตจีน
ถกปม "บูลลี่"
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งปักใจเชื่อว่าเด็กผู้ก่อเหตุอาจเผชิญกับการกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงในสถานศึกษา โดยที่ครูและครอบครัวละเลย จนเกิดเป็นภาวะ "คนซื่อถูกบีบให้จนมุม" อย่างไรก็ตาม มีกระแสโต้กลับอย่างรุนแรงว่า การกราดยิงอย่างไม่เลือกหน้า รวมถึงการทำร้ายญาติผู้ใหญ่ในบ้านก่อนมาโรงเรียน เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมเกินกว่าจะยอมรับได้ และทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับเคราะห์
ที่มา โต่วอิน