รวมพฤติกรรมสุดช็อกของ &'ซาแซงจีน&' เมื่อความรักที่มากไป กลายเป็นภัยต่อศิลปิน

จากกรณีดรามาแฟนคลับชาวจีนกว่า 22 คน ก่อความวุ่นวายและละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไล่ตามศิลปิน ทำให้คำว่า "ซาแซง" หรือกลุ่มแฟนคลับที่มีพฤติกรรมคุกคามความเป็นส่วนตัวของศิลปินกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง
ปัญหาซาแซงไม่ได้สร้างแค่ความเดือดร้อน หรือรำคาญ หากยังส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของศิลปินทั่วโลก โดยเฉพาะในวงการบันเทิงจีน ที่พฤติกรรมของซาแซงค่อนข้างสุดโต่งและรุนแรง เช่น สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะ บุกรุกพื้นที่ส่วนตัว ขับรถตามจนเกิดอุบัติเหตุ แอบติดตั้งอุปกรณ์สะกดรอยตาม ลักลอบซื้อ-ขายข้อมูลเที่ยวบิน เบอร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน
และนี่คือส่วนหนึ่งของวีรกรรมสุดอุกอาจของซาแซงที่ผ่านมา
เซียวจ้าน – โดนเคาะประตูห้องพักโรงแรม และพยายามปลดล็อกประตู
ถือเป็นหนึ่งในพระเอกหนุ่มชื่อดังที่ต้องเผชิญกับการคุกคามจากซาแซงอย่างหนัก โดยในปี 2021 มีรายงานว่า ในช่วงถ่ายซีรีส์ เซียวจ้านถูกซาแซงตามรบกวนถึงกองถ่ายและโรงแรม มีการบุกเคาะประตูห้องพัก ยืนแอบฟังอยู่หน้าห้อง จงใจกดรหัสผ่านที่ล็อกประตูผิดทั้งชั้น ทำให้เขาและทีมงานไม่สามารถกลับเข้าไปในห้องพักได้ เรียกว่าเดือดร้อนทั่วหน้าจนพระเอกหนุ่มต้องออกมาโพสต์เตือนสติด้วยตนเอง
หวังอี้ป๋อ – โดนบุกเปิดประตูรถ แอบติดตั้งจีพีเอส และปล่อยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
อีกหนึ่งซุปตาร์สุดฮอตที่เจอการคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างหนักหน่วง โดยเคยมีเคสที่หญิงสาวรายหนึ่งทำทีเดินข้ามถนนตัดหน้ารถตู้ของเขา ขณะกำลังขับออกจากตึก ก่อนจะพุ่งมาเปิดประตูรถเพื่อประชิดตัว โชคดีที่ทีมงานคว้าไว้ได้ทัน
ปี 2021 มีรายงานว่า รถเช่าที่เขาใช้ถูกแอบติดเครื่องติดตามจีพีเอส เพื่อเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินทาง แล้วนำมาโพสต์ขาย-เผยแพร่ต่อในโซเชียล นอกจากนี้ ในปี 2019 เบอร์โทรศัพท์ของเขาเคยหลุดสู่สาธารณะ จนมีคนโทรและส่งข้อความหาเกือบ 24 ชม. ซ้ำร้ายคนที่โทรติดยังเอาไปโพสต์อวดกันในโลกออนไลน์อย่างไม่เกรงใจ
TEENS IN TIMES – บุกห้องพักโรงแรม แอบกินขนม ขโมยของใช้ และตามถ่ายรูปถึงบนเครื่องบิน
บอยแบนด์วง TEENS IN TIMES หรือ TNT แห่งค่ายทามเฟิง (TF Entertainment) ต้นสังกัดเดียวกับ TFBOYS โดนซาแซงรุกรานพื้นที่ส่วนตัวด้วยพฤติกรรมสุดช็อก อย่างการแอบลักลอบเข้าห้องพักโรงแรมในปี 2021 นั่งเล่น ถ่ายรูป แอบกินขนม รวมทั้งขโมยหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและโพสต์อวดลงโซเชียล
ในปี 2025 เกิดความวุ่นวายบนเครื่องบิน เมื่อบรรดาซาแซงเมินคำเตือนของลูกเรือ ไปยืนออรวมกันอยู่หน้าห้องโดยสารชั้นประหยัด ขณะที่เครื่องบินกำลังเตรียมจะขึ้นบิน เพื่อถ่ายภาพศิลปินซึ่งนั่งอยู่ในชั้นธุรกิจ จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและผู้โดยสารคนอื่น
ไป๋ลู่ – ถูกสะกดรอยตาม และโทรศัพท์ก่อกวนยามวิกาล
นางเอกสาวคนสวยมากความสามารถอย่างไป๋ลู่ เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ต้องเผชิญกับการถูกรบกวนและรุกล้ำความเป็นส่วนตัว มีรายงานว่า เธอถูกดักรอและสะกดรอยตามเพื่อถ่ายภาพส่วนตัว
อีกทั้งในปี 2025 เธอยังถูกซาแซงโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวช่วงตี 4 อยู่หลายครั้ง เมื่อเธอรับสาย ซาแซงก็จะบันทึกเสียงเอาไว้ แล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียล
จางหลิงเฮ่อ – โดนขวางรถ และพยายามบุกประชิดตัว
พระเอกดาวรุ่งมาแรงที่ต้องรับมือกับความวุ่นวายจากกลุ่มซาแซงอย่างหนัก หลังจากชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ชีวิตของจางหลิงเฮ่อก็ถูกตามติด มีฝูงชนไล่ตามถ่ายรูประยะประชิด จนเกิดความวุ่นวายอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งหนึ่งหนุ่มจางหลิงเฮ่อยังถูกซาแซงใช้ร่างกายขวางหน้ารถเพื่อไม่ให้รถเคลื่อนที่ออกไปได้ แม้คนที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามช่วยกันตักเตือน ซาแซงคนดังกล่าวก็ไม่สะทกสะท้าน ตอบกลับหน้าตาเฉยว่าตัวเองมีอาการป่วย และยืนขวางรถต่อไป
แจ็คสัน หวัง – โดนขับรถไล่ตามจนเกิดอุบัติเหตุ
ศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่ถูกคุกคามสุดอันตรายจากซาแซง โดยขณะกำลังเดินทางไปสนามบินเซี่ยเหมินในปี 2016 รถของแจ็คสัน หวัง ถูกกลุ่มซาแซงขับไล่ตามอย่างกระชั้นชิดจนเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาตักเตือนและขอความร่วมมือว่าอย่าทำพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้อีก
หยางคุน – โดนเฝ้าหน้าบ้านนาน 3 เดือน เคาะประตูยามวิกาล และพยายามงัดเข้าบ้าน
เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ และการล้ำเส้นที่รุนแรงและน่ากลัว เมื่อนักร้องและนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ชาวมองโกเลียใน เจ้าของฉายา "เสียงแหบเสน่ห์" แห่งวงการเพลงจีน ถูกซาแซงคุกคามอย่างหนัก โดยฝันร้ายของเขาเริ่มต้นขึ้น หลังถูกสะกดรอยตามจนรู้ตำแหน่งที่พัก ก่อนมีซาแซงมานั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านทุกวันต่อเนื่องนาน 3 เดือน
เธอคนนี้ ก่อกวนเขาด้วยการเคาะประตูบ้านกลางดึกแทบทุกคืน พูดพึมพำอะไรบางอย่าง สอดกระดาษโน้ตมาใต้ประตู และพยายามงัดประตูบ้านเพื่อเข้าไปหา แม้จะมีการแจ้งตำรวจ แต่เหตุการณ์คุกคามที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลและความบอบช้ำทางจิตใจให้กับหยางคุนอยู่ไม่น้อย
เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า "ซาแซง" ไม่ใช่แฟนคลับ หากแต่เป็นผู้ละเมิดและรุกร้ำความเป็นส่วนตัวของศิลปิน
ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลจีนและบริษัทบันเทิงชั้นนำต่างออกมาตรการลงโทษ จัดระเบียบและปราบปรามพฤติกรรมซาแซงอย่างจริงจังและเด็ดขาดมากขึ้น เพราะปัญหาการคุกคามของซาแซงไม่ได้เป็นเพียงเป็นเรื่องระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน หากยังส่งผลต่อความปลอดภัย ความมั่นคง รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของสังคม