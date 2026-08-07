สื่อจีนเกาะติดเหตุกราดยิงในโรงเรียน เผย “ไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชียฯ” “อนุทิน” โว “นี่คือเหตุผลที่รบ.ไม่ต่ออายุใบอนุญาตปืน”

กลุ่มสื่อจีน เกาะติดเหตุสะเทือนขวัญในไทย โดยมีการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้า ล่าสุดในช่วงบ่ายค่ายสื่อจีนทางการ รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 ส.ค. เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
โดยตำรวจไทยเปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าของตนเองเสียชีวิตที่บ้าน ก่อนจะเดินทางไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียน
ตำรวจระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 15 ราย โดยก่อนเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนทั้งหมด 26 นัด และในกระเป๋าสะพายยังพบกระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมาก
สื่อท้องถิ่นของไทยรายงานว่า ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สื่อจีนยังเผยข้อมูลสถิติ ระบุว่า ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการประเมินว่ามีอาวุธปืนหมุนเวียนอยู่ในประเทศราว 10 ล้านกระบอก หรือเฉลี่ยประมาณอาวุธปืน 1 กระบอกต่อประชากร 7 คน
นายกรัฐมนตรีอานุทิน ชาญวีรกูล แสดงความตกใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมย้ำว่า นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลไม่ต่ออายุใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้
ที่มาข่าว สถานีโทรทัศน์กลางจีน (CCTV)