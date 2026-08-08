ชาวเน็ตจีนแห่คอมเมนต์ "เจ้าสัวซีพี" โผล่ดู "จดหมายรักถึงอาม่า"

เมื่อค่ำวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง “จดหมายรักถึงอาม่า" ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากระดับเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และประธานสมาคมนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อร่วมชมภาพยนตร์
การปรากฏตัวของเจ้าสัวธนินทร์ที่ยังคงดูแข็งแรงและเปี่ยมด้วยพลังในชุดสูทสากลที่ภูมิฐาน กลายเป็นไฮไลต์สำคัญที่สื่อจีนอย่างสื่อจีนนำไปรายงานจนเกิดเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนอย่างรวดเร็ว
ชาวเน็ตจีนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลก์รวมกันนับหมื่นครั้ง โดยสามารถสรุปกระแสการพูดถึงของคนจีนได้ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:
ยกย่องการให้เกียรติแก่ภาพยนตร์
ชาวเน็ตจีนหลายคนสังเกตเห็นว่า เจ้าสัวธนินทร์ในวัยกว่า 80 ปี ไม่เพียงแต่เดินทางมาชมภาพยนตร์ด้วยตัวเองตั้งแต่หัวค่ำเท่านั้น แต่ยังพาบุตรชายคนโตมาร่วมชมด้วย ซึ่งคนจีนมองว่านี่คือการแสดงออกถึง "มารยาทและการให้เกียรติขั้นสูงสุด" ต่อผู้สร้างและเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้
ชี้เนื้อหาหนังตรงใจ มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะพลาด
มีคอมเมนต์จำนวนมากเข้ามาวิเคราะห์ว่า เหตุผลที่เจ้าสัวระดับหมื่นล้านยอมเคลียร์คิวมานั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเพราะตัวหนังมี "ความหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเกินกว่าจะพลาด" เนื่องจากภาพยนตร์เล่าเรื่องราวความผูกพัน สายเลือด และจิตวิญญาณของชาวจีนแต้จิ๋วโพ้นทะเล ซึ่งตรงกับภูมิหลังชีวิตจริงและเส้นทางของตระกูลเจียรวนนท์ที่ต่อสู้มาในต่างแดน การมาดูหนังครั้งนี้จึงเหมือนท่านได้มาทบทวน "เส้นทางที่เคยเดินผ่านมา"
สะท้อนพลังความสามัคคีอันแข็งแกร่งของชาวจีนโพ้นทะเล
ชาวเน็ตจากมณฑลต่างๆ ของจีน (โดยเฉพาะจากแถบกวางตุ้งและแต้จิ๋ว) แสดงความภาคภูมิใจหลังจากเห็นภาพเจ้าสัวธนินท์และผู้นำชาวจีนในไทยมาร่วมงานชมภาพยนตร์อย่างคับคั่ง โดยคอมเมนต์ชื่นชมว่า ภาพการมาดูหนังครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง "ความสามัคคีอันทรงพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของคนแต้จิ๋ว" ที่ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็พร้อมใจกันออกมาสนับสนุนผลงานที่บอกเล่ารากเหง้าและวัฒนธรรมของบ้านเกิดเสมอ
ที่มา โต่วอิน