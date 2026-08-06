เปิดเบื้องหลังรูปปั้นคุณลุงเก็บขยะ ใน &'ห้องสมุดที่อบอุ่นที่สุดในจีน&' เรื่องจริงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนนับไม่ถ้วน!

ในห้องสมุดเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง มีรูปปั้นของชายคนหนึ่งตั้งอยู่ในนั้น เขาไม่ใช่คนใหญ่คนโต หรือร่ำรวยอะไร หากเป็นเพียงชายเก็บขยะ ผู้ใจบุญและรักการอ่านสุดหัวใจ
ห้องสมุดแห่งนี้ได้รับฉายาว่า "ห้องสมุดที่อบอุ่นที่สุด" เพราะเป็นห้องสมุดแห่งแรกในจีน ที่เปิดประตูต้อนรับผู้คน ทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ แถมยังให้เข้าได้แบบฟรีๆ
โดยเมื่อมีการนำนโยบายแห่งความเท่าเทียมมาใช้ในปี 2008 ก็มีผู้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการมาใช้บริการของคนไร้บ้าน และคนเก็บขยะ ด้านผู้อำนวยการห้องสมุดจึงตอบว่า "ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้พวกเขาเข้ามาอ่านหนังสือ แต่พวกคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะออกไป"
หนึ่งในขาประจำที่มาใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้บ่อยที่สุด คือ "เหวยซือเฮ่า" อดีตครูโรงเรียนมัธยม ที่หลังจากเกษียณก็ผันตัวมาเก็บขยะขาย แม้จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 5,600 หยวน (ประมาณ 28,000 บาท) ก็ตาม
ลุงเหวยหลงใหลในการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และการเมืองเป็นอย่างมาก เขามักจะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะอ่านหนังสืออยู่เสมอ
“ถึงมือของเขาจะมีรอยเปื้อนคราบสกปรก แต่กลับสะอาดอย่างน่าเหลือเชื่อ” บรรณารักษ์คนหนึ่งกล่าว
ในปี 2015 ลุงเหวยในวัย 77 ปี ถูกรถชนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ภายหลังลูกสาวทั้ง 3 คน พบว่าในห้องเล็กๆ ที่พ่อของพวกเธออาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายนั้น นอกจากที่นอนและตู้หนังสือ กลับมีเกียรติบัตรจากการบริจาคเงิน รวมถึงจดหมายจากบรรดาเด็กยากไร้อยู่เต็มไปหมด
ปรากฏว่า กว่า 2 ทศวรรษแล้วที่ลุงเหวยมอบรายได้และเงินบำนาญส่วนใหญ่ที่เขาได้รับ ให้เป็นทุนการศึกษากับเด็กๆ เหล่านี้ ทว่าไม่มีใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา เพราะเขาใช้นามแฝงมาตลอด
ตามรายงาน ช่วงทศวรรษ 1990 ลุงเหวยบริจาคเงินประมาณ 300-400 หยวน (ประมาณ 1,500-2,000 บาท) และเพิ่มเป็น 3,000-4,000 หยวน (ประมาณ 15,000-20,000) ก่อนเสียชีวิต นอกจากนี้ เขายังลงทะเบียนบริจาคอวัยวะเอาไว้อีกด้วย
ภายหลังเรื่องราวของลุงเหวยสร้างความประทับใจ จนมีการเสนอให้สร้างรูปปั้นที่ระลึก โดยหลังจากเปิดระดมทุน 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) ก็มีผู้ใจดีร่วมสมทบทุนจนถึงเป้าหมายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
รูปปั้นลุงเหวยที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ โดยมีไม้ไผ่และขวดพลาสติกวางอยู่ข้างๆ ถูกเปิดตัวที่ห้องสมุดหางโจวในปี 2018 ซึ่งไม่เพียงเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติแก่ลุงเหวยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังที่จะส่งต่อจิตวิญญาณอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและอบอุ่นของลุงเหวย ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลังสืบไป
ทั้งนี้ ลูกสาวของลุงเหวยตั้งใจที่จะสานต่อในสิ่งที่พ่อของพวกเธอทำเอาไว้ และยังจะบริจาคเงินให้กับกองทุนของห้องสมุดที่อบอุ่นแห่งนี้ด้วย
ที่มา : China ‘warmest library’ welcomes homeless, honours late regular with statue (SCMP)