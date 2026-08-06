สื่อจีนอัดแฟนคลับจีนชุลมุนสนามบินไทย อย่าให้ความรักอยู่เหนือความปลอดภัยสาธารณะ

กลุ่มสื่อจีนได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีผู้โดยสารชาวจีนจำนวน 22 คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากพฤติกรรมสุดโต่งและไร้ระเบียบของแฟนคลับชาวจีนกลุ่มหนึ่ง
รายงานระบุว่า กลุ่มแฟนคลับชาวจีนเดินตามศิลปินอย่างใกล้ชิดและแอบเข้าไปยังพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ รวมถึงบริเวณประตูขึ้นเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจเอกสาร กลุ่มแฟนคลับกลับปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ และพยายามจะขึ้นเครื่องไปพร้อมกับศิลปิน ส่งผลให้สายการบินต้องปิดประตูเครื่องบินชั่วคราวเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่นำตัวบุคคลดังกล่าวออกจากบริเวณนั้น
สายการบินได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญขณะอยู่บนเครื่อง จึงปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้จำนวน 22 คนขึ้นเครื่อง ในเวลาต่อมา มีผู้โดยสาร 12 คนยินยอมให้นำกระเป๋าสัมภาระลงจากเครื่อง แต่มีอีก 10 คนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ แสดงความไม่พอใจ และพูดจายั่วยุเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกัน
สื่อจีนระบุว่า พฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มนี้ไม่ใช่ "การแสดงความรัก" แต่เป็นการท้าทายกฎระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะ การแสดงพฤติกรรมก่อกวนในลักษณะนี้ได้ข้ามเส้นจากการ "ตามกรี๊ดดารา" ไปสู่การสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และละเมิดความปลอดภัยทางอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรง การที่ผู้โดยสาร 10 คนปฏิเสธที่จะนำกระเป๋าลง และก่อความวุ่นวาย ถือเป็นการเอาความปรารถนาส่วนตัวไปวางไว้เหนือความปลอดภัยของคนทั้งลำ จนเป็นเหตุให้เที่ยวบินล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารคนอื่น
ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกบันทึกภาพขณะทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติ ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดจริยธรรมของอาชีพการบริการอย่างร้ายแรง ซึ่งสมควรได้รับบทลงโทษ และการขอโทษอย่างเป็นทางการของท่าอากาศยานก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องมองให้ชัดเจนว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่แฟนคลับล้ำเส้นและไม่ยอมร่วมมือ เจ้าหน้าที่จึงแสดงปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมาในภายหลัง
พฤติกรรมที่ไร้ระเบียบของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ มักถูกขยายความในโลกออนไลน์จนกลายเป็นภาพลักษณ์ลบของคนส่วนใหญ่ สิ่งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนสติแฟนคลับแบบ "ซาแซง" ว่า การตามกรี๊ดดาราต้องมีขอบเขต และกฎหมายคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่ควรมีใครใช้คำว่าความรักมาเป็นตั๋วผ่านทางในการทำผิดกฎหมาย และหน้าความปลอดภัยสาธารณะ ไม่มีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนคลับ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเดียวกัน
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน