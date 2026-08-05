ลูกชายอายที่แม่ไม่สวย ถึงขนาดไม่ให้มาร่วมงานแต่ง เจ้านายคนดังรู้สั่งปลดทันที พร้อมจ้างแม่แทน!

เก่งแค่ไหน ถ้าไม่กตัญญูก็ไม่ขอเอาไว้! "ชุยเพ่ยจวิน" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทเหอหนานควั่งซาน ในซินเซียง มณฑลเหอหนาน ซึ่งรู้จักกันดีในฐานะเจ้านายใจป้ำ ผู้ชอบแจกเงิน เนื่องจากเขามักแจกโบนัสให้พนักงานเฉียดปีละเกือบ 200 ล้านหยวน (ประมาณ 1,000 ล้านบาท) รวมทั้งทุนการศึกษาให้เด็กๆ อีกเป็นจำนวนมาก ได้เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ว่า เขาเคยไล่พนักงานคนหนึ่งที่ไม่ยอมเชิญแม่ให้มาร่วมงานแต่ง ออกจากบริษัท
ตามรายงาน เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างพิธีเปิดโครงการฝึกงานและฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ซึ่งมีบุตรหลานของพนักงานกว่า 331 คนได้รับการคัดเลือก นายชุยกล่าวว่า บริษัทไม่สนับสนุนคนที่อกตัญญู เขาเน้นย้ำว่า ความกตัญญูต่อพ่อแม่ คือ รากฐานสำคัญของการเป็นคนดี หากแม้แต่ความกตัญญูยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ ก็ไม่สมควรได้รับความเคารพจากบริษัท หรือผู้อื่น
จากนั้นก็เล่าให้ฟังว่า เขาเคยไล่พนักงานออกทันที หลังรู้ว่า พนักงานคนนั้นไม่ยอมให้แม่มาร่วมงานแต่งงาน เพราะรู้สึกอับอายที่มีแม่ไม่สวย
“พ่อคุณเสียไปตั้งแต่คุณ 2 ขวบ แล้วคุณปฏิบัติต่อแม่แบบนี่เหรอ?” นายชุยถาม ก่อนที่จะไล่พนักงานคนดังกล่าวออก
ภายหลังพนักงานคนนี้กลับมาที่บริษัท คุกเข่าขอร้องให้นายชุยให้โอกาสเขาอีกครั้ง เพราะไม่สามารถหางานใหม่ที่ดีแบบนี้ได้ แต่ก็ถูกนายชุยปฏิเสธ เขาบอกว่า เขาไม่รู้สึกเคารพในตัวพนักงานคนนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม พอทราบว่าแม่ของพนักงานคนนี้เกษียณ นายชุยก็กังวลว่า ลูกชายของเธออาจไม่ดูแลเธอในยามบั้นปลายชีวิต จึงเสนองานด้านแผนกโลจิสติกส์ที่บริษัทให้ โดยให้เงินเดือนเท่ากับที่เธอเคยได้รับ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ มียอดเข้าชมมากกว่า 24 ล้านวิว โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเห็นด้วยกับสิ่งที่นายชุยทำ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “คนที่ไม่แม้แต่รักพ่อแม่ ก็ทำได้แค่เสแสร้งทำดีกับคนอื่น บริษัทจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขา” "ถ้าขนาดแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเขามา เขายังทำแบบนี้แสดงว่าเจ้านายคนนี้ก็ทำถูกแล้วหล่ะ" และ “ทักษะทางวิชาชีพสามารถสอนกันได้ แต่การรู้คุณและกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นหลักพื้นฐานของการมีมนุษยธรรม”
ขณะเดียวกัน บางส่วนก็ตั้งคำถามว่า นี่เป็นสิ่งที่นายจ้างสมควรทำแล้วหรือไม่ เช่น “บริษัทอาจส่งเสริมค่านิยมบางประการ แต่ความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง การเลิกจ้างอาจเป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน" และ “ในสังคมที่มีอารยะ นายจ้างไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเตี้ย กฎหมายต่างหาก ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรม”
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ที่มา : China ‘most generous boss’ fires employee for excluding mum from wedding over looks (SCMP)