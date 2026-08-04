จีนเปิดตัวเครื่องขุดเจาะผสมระเบิดหินเครื่องแรกของโลก เพิ่มประสิทธิภาพขุดอุโมงค์หินแข็ง 30%

จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องขุดเจาะและระเบิดหินในเครื่องเดียวกัน (Boring-and-blasting machine) เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการเจาะอุโมงค์ผ่านสภาพธรณีวิทยาที่ซับซ้อน รองรับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ
เครื่องขุดเจาะไฮบริดดังกล่าวมีความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เมตร ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) และบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศจีน (China Railway Group) โดยได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการ ณ นครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย
รัฐบาลมณฑลหูเป่ยระบุว่า แม้เครื่องนี้จะมีขนาดเล็กกว่าหัวเจาะอุโมงค์แบบทั่วไป แต่สามารถรวมกระบวนการขุดเจาะเข้ากับการเจาะรูและระเบิดหินในตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเจาะผ่านชั้นหินแข็งเพิ่มขึ้นถึง 30% ช่วยแก้ปัญหาเครื่องเจาะอุโมงค์แบบเดิมที่มักจะทำงานช้าลงเมื่อเจอชั้นหินภูเขาที่แข็งแกร่งหรือแตกหัก ซึ่งเคยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต้องล่าช้า โดยเทคโนโลยีใหม่นี้ผลิตจากห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทั้งหมด 100%
ทั้งนี้ เครื่องขุดเจาะรุ่นใหม่จะเริ่มทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่เป็นครั้งแรก ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับ ในมณฑลเหอหนาน ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทในเครือของพาวเวอร์ไชน่า (PowerChina) รัฐวิสาหกิจด้านการก่อสร้างพลังงานของจีน
การเปิดตัวนวัตกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในขณะที่จีนกำลังเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและอุโมงค์ลึก ซึ่งการก่อสร้างที่ "มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชาญฉลาด" ผ่านชั้นหินที่ซับซ้อน ถือเป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรมที่จีนสามารถปลดล็อกได้สำเร็จ
ที่มา กลุ่มสื่อจีน