สเปนพยายามดึงดูดบริษัทจีน แต่ก็หวังพึ่งกฎหมาย“ผลิตในยุโรป” ในการกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน

สเปนกำลังทุ่มเทอย่างมากกับเงินทุนจากจีนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมยานยนต์และแบตเตอรี่ โดยกลยุทธ์ของสเปนนั้นมีความชัดเจน นั่นก็คือการใช้เงินทุนและเทคโนโลยีจากจีนเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สเปนกำลังดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศ รัฐบาลก็เร่งผลักดันให้สหภาพยุโรปหรืออียูผ่านร่างกฎหมาย “ ผลิตในยุโรป” ( “Made in Europe”)
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของชิ้นส่วนที่ต้องผลิตในอียู เงื่อนไขการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจำกัดการถือครองสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนต่างชาติในภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยปกป้องผู้ผลิตของอียูจากการแข่งขันไม่เป็นธรรมจากต่างชาติ และช่วยให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจของสเปนจะไม่ได้รับผลกระทบจาก “การแข่งขันที่ตกต่ำสู่จุดต่ำสุด” (a “race to the bottom” ) ซึ่งเกิดจากการ แข่งกันให้เงินอุดหนุน เพื่อดึงดูดการลงทุน จนทำให้การแข่งขันอยู่ในภาวะตกต่ำทั้งในด้านมาตรฐานและผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างภูมิภาคภายในประเทศหรือการแข่งขันระหว่างชาติสมาชิกอียูด้วยกัน
แคว้นคาตาโลเนียและเอ็กซ์เตรมาดูราเป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองที่นำเสนอตนเองว่าเป็น "ประตูสู่ยุโรป" สำหรับจีน โดยมีการเปิดสำนักงานในประเทศจีนและจัดตั้งทีมงานมุ่งเน้นตลาดจีนในสเปนเพื่อดึงดูดนักลงทุน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนคือเอสเอไอซี ( SAIC ) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเชอรี (Chery) ตลอดจนบริษัท ซีเอทีแอล ( CATL ) ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในโลก และเออีเอสซี ( AESC ) ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก กำลังจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในสเปน
มีรายงานว่า บีวายดี (BYD) และหงฉี (Hongqi) กำลังประเมินสถานที่ที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานบนแดนกะทิดุด้วยเช่นกัน
ด้านซีเอทีแอลจะนำแรงงานชาวจีนมากถึง 1,700 คนเข้ามาสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมืองซาราโกซา นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะรับสมัครและฝึกอบรมพนักงานชาวสเปนอีก 4,000 คนเพื่อดำเนินงานในโรงงานดังกล่าว
ส่วนบริษัทเออีเอสซีได้ให้คำมั่นว่าจะจ้างพนักงานชาวยุโรป 40% ผู้บริหารชาวสเปน 40% และดำเนินโครงการฝึกอบรมพนักงานสำหรับโรงงานในแคว้นเอ็กซ์เตรมาดูราภายในปี 2573
เมื่อเดือนที่แล้ว จีลี่ (Geely) บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการส่วนหนึ่งของโรงงานฟอร์ดมอเตอร์ ในสเปน
สเปนเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป รองจากเยอรมนี โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจ้างงาน 600,000 คน และคิดเป็น 10% ของจีดีพี อย่างไรก็ตาม สเปนมีแบรนด์รถยนต์ที่แข็งแกร่งน้อย และเป็นฐานการผลิตสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติเสียส่วนใหญ่
ที่มา : รอยเตอร์ /GlobalData / impactpolicies.org